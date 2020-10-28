Бюджет Ставропольского края останется социально ориентированным

В Думе Ставропольского края состоялись публичные слушания по проекту закона "О бюджете Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов". Бюджет региона на ближайшие три года останется социально ориентированным и будет направлен на восстановление и развитие экономики региона. Из-за ограничительных мер, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, обсуждение прошло в том числе в режиме видео-конференц-связи.

Проведение "нулевых" слушаний традиционно предшествует началу активной работы над проектом закона в думских комитетах. Цель - обеспечить общественный контроль при рассмотрении и обсуждении проекта бюджета. Краевая Дума обеспечила возможность максимально широкого обсуждения главного финансового документа Ставрополья. В публичных слушаниях приняли участие более 740 человек, в их числе - депутаты регионального парламента, представители краевых министерств и федеральных ведомств, контрольных органов, муниципальных образований и общественных организаций.

Предварительно зарегистрироваться для участия в слушаниях, а также направить свои вопросы и предложения можно было на официальном сайте регионального парламента. Также наблюдать за ходом мероприятия, которое вел председатель комитета по бюджету, налогам и финансово-бюджетной политике Юрий Белый, жители могли в режиме прямой трансляции на официальном сайте Думы.

- Интерес к публичным слушаниям сегодня очень высок, потому что именно в бюджете находят свое отражение те вопросы, которые больше всего волнуют людей. Участие в обсуждении дает возможность жителям края увидеть, что все приоритетные задачи, которые стоят перед Ставропольем, учтены при формировании краевой казны: социальные гарантии и выплаты, развитие здравоохранения и образования, поддержка экономики, дороги и благоустройство территорий. Именно поэтому работа над бюджетом должна быть максимально открытой и понятной людям, - отметил председатель Думы Ставропольского края Геннадий Ягубов.

Основные параметры бюджета участникам публичных слушаний представила заместитель председателя правительства края, министр финансов Лариса Калинченко.

Согласно проекту закона, доходы краевой казны в 2021 году запланированы в объеме 124,5 миллиарда рублей, расходы - 127,5 миллиарда. Дефицит бюджета планируется покрыть за счет остатков средств на конец 2020 года. Вместе с тем государственный долг не будет увеличен.

В структуре расходов важнейшими направлениями остаются социальные обязательства перед жителями, обеспечение выполнения целей, обозначенных в указах и поручениях Президента РФ, и финансирование мероприятий, направленных на преодоление последствий пандемии COVID-19.

Всего в общем объеме расходов краевого бюджета финансирование отраслей социальной сферы занимает 68,7 процента и составляет 87,4 миллиарда рублей. Больше половины этих средств будут выделены на социальное обслуживание населения и меры социальной поддержки граждан. Значительную поддержку получат сферы образования - более 29 миллиардов рублей и здравоохранения - 10,6 миллиарда.

Приоритетным направлением остается реализация национальных проектов. Общая сумма средств, направленных на эти цели в будущем году, составит 15,3 миллиарда рублей. Объем средств краевого дорожного фонда на будущий год запланирован в сумме 10,3 миллиарда рублей. На благоустройство территорий края, с учетом всех источников финансирования, выделено 1,6 миллиарда рублей.

Более 6 миллиардов рублей будет направлено на поддержку экономики региона, а именно на реализацию инвестиционных проектов, развитие сельского хозяйства и поддержу бизнеса.

В ходе слушаний прозвучали оценки главного финансового документа со стороны представителей министерств, муниципальных образований и общественности.

Все предложения и замечания, поступившие в ходе публичных слушаний, будут проработаны профильными комитетами Думы при дальнейшем рассмотрении законопроекта. Окончательное решение по проекту закона "О бюджете Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов" будет принято депутатами на заседании Думы Ставропольского края в ноябре.