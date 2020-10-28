Предпринимателям Северного Кавказа предоставят преференции

"На Северном Кавказе мы будем делать акцент на малый и средний бизнес, в чем нам потребуется полная, скажем так, сборка всех инструментов: привлечение инвестиций, сопровождение, оказание поддержки - вот это все должно быть собрано вместе", - подчеркнул он.

Трутнев также отметил, что эти меры должны быть сбалансированными, то есть, они могут быть разными для разных сфер деятельности, но в одной группе получателей должны быть одинаковые, понятные и справедливые.

"Сейчас в одном регионе представляется 90-процентная поддержка по инвестиционным проектам, в другом - реализуется полностью за счет государства программа по закладке промышленных современных садов на десяти сотках земли для личных хозяйств, в третьем дается субсидия в размере 50%. Это полный разброд, который вызывает у людей ощущение непрозрачности и несправедливости действий власти. Вот это надо ликвидировать. Люди должны понимать, что правила такие, что мы в такой-то части поддерживаем инвестиционные проекты", - говорит вице-премьер.

Трутнев также не исключил, что некоторые кавказские курорты могут быть переданы в управление частным инвесторам. Например, по его словам, "Архыз" уже сегодня вполне может быть востребован для дальнейшего развития за счет частных инвестиций, а вот с "Эльбрусом", считает он, частный инвестор без помощи государства не справится.

Для того, чтобы на "Эльбрус" зашел крупный инвестор, сделать нужно довольно много, и не только с точки зрения вложений. Речь идет в том числе о застройке. Один частный инвестор неэффективен, он не сможет разобраться с незаконными строениями. Это не его, это государственная задача, следует из слов вице-премьера. При этом, он отмечает, что нельзя рубить с плеча, а нужно аккуратно все собрать вместе. "В любом случае бизнесом должен заниматься бизнес, а не государственная компания. Уровень мотивации совершенно другой: когда работает частный инвестор, он будет делать все возможное для того, чтобы сократить издержки, чтобы была максимально высокая рентабельность, чтобы быстрее вернуть кредиты, чтобы заработать деньги для того, чтобы нормально жила его семья. А бюджетные деньги надо беречь. Мы же их достаем с того же бизнеса, увеличивая на него нагрузку и снижая его рентабельность", - подытожил Трутнев.