"Россети Северный Кавказ" повысили надежность снабжения в селах Осетии

"Россети Северный Кавказ" в зоне операционной деятельности филиала "Севкавказэнерго" проводит комплексную работу по обновлению распределительной сети. Мероприятия позволят значительно повысить надежность энергоснабжения потребителей в сельской местности.

В частности, в рамках ремонтной программы в Пригородном районе энергетики Архонских и Октябрьских районных электрических сетей (РЭС) с начала года заменили более 160 опор и около 5 километров провода линий электропередачи 0,4 и 10 кВ, отремонтировали 2 трансформатора и установили 4 новых трансформаторных подстанции (ТП).

Работы проведены в 10 населенных пунктах района, в том числе и высокогорных: Октябрьское, Тарское, Чермен, Ир, Майское, Даргавс, Верхняя, Нижняя и Горная Саниба, ст. Архонская. По оценке специалистов, благодаря обновлению энергооборудования улучшится как надежность, так и качество электроснабжения более 8 тысяч жителей, социальных и промышленных объектов.

В процессе ремонтных работ энергетики применяют самые современные материалы и технологии - это делает энергоснабжение более качественным и стабильным. Кроме того, меры позволяют избежать скачков напряжения и сократить потери при передаче электроэнергии. Специалисты проводят работы с учетом будущего роста нагрузок - в дальнейшем новых потребителей можно будет присоединять без ущерба для качества электроснабжения.

Мероприятия проведены специалистами филиала "Россети Северный Кавказ" - "Севкавказэнерго" в рамках подготовки энергокомплекса Северной Осетии к осенне-зимнему периоду.

Пресс-релиз подготовлен "Россети Северный Кавказ"