В Чечне младенцы с именем Мухаммед получат по 100 тыс рублей

Чеченский региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова пообещал выплатить по сто тысяч рублей каждой семье в республике, в которой новорожденного назовут в честь пророка Мухаммеда. Как сообщили в пресс-службе главы Чечни, акцию приурочили ко дню рождения пророка.

- В этом году день рождения пророка Мухаммада приходится в ночь на 29 октября. По условиям благотворительной акции, денежную выплату получат и те, кто назовет детей в честь членов семьи пророка или его ближайших сподвижников, - говорится в сообщении пресс-службы главы Чечни.

Таким образом, сумму в сто тысяч рублей можно будет получить от фонда имени Ахмата Кадырова, если назвать ребенка следующими именами: Ахмад, Махмуд, Амин, Абдуллах, Ибрахим, Касим, Фатыма, Рукайа, Зайнаб и еще несколькими десятками имен сподвижников Мухаммеда. По сути, в список входят не популярные в Чечне имена, так что выплату можно считать подарком семьям, у которых рождение ребенка совпадет с днем рождения исламского пророка.