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28.10.2020 15:58

Сколько в масле молока

В Дагестане питание детей взяли на контроль
Текст: Тимур Алиев
Российская газета - Неделя - Юг России № 244(8298)
Власти Дагестана приобрели специальное оборудование для проверки качества продуктов, закупаемых для школ и детских садов. На это было выделено десять миллионов рублей. По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Абзагира Гусейнова, теперь будет возможность проверять продукцию на предмет содержания растительных жиров, тяжелых металлов и других компонентов, на месте, а не отправлять ее на исследование в другие города,

Предварительная версия ЧП, когда 75 детей попали в больницу с признаками отравления - некачественное детское питание. Для выяснения причин и дезинфекции помещений пришлось на три дня закрыть все детские дошкольные учреждения. Почему же подобные случаи в республике повторяются из года в год и как уберечь детей от опасных обедов, выяснял спецкор "РГ".

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Одним из факторов, почему в образовательных и дошкольных учреждениях появляются некачественные продукты, министр Абзагир Гусейнов назвал закупку продукции в других регионах. Ведь при перевозке стоимость продуктов автоматически возрастает, а свежесть теряется.

- В сентябре в школы городов было доставлено 210 тонн мяса, 198 тонн из которых - местного производства. Раньше картина была иной: большая доля мясной продукции ввозилась из других регионов и даже стран. Более того, те 12 тонн, которые все еще завозятся извне, мы также намерены заместить мясом нашего производства, - рассказал чиновник.

Хуже ситуация с поставками масла, молока, куриных яиц и рыбы. Представитель управления Роспотребнадзора рассказал, что почти половина молочной продукции, поставляемой в детские образовательные и другие социальные учреждения, является фальсификатом. Ее привозят преимущественно из других регионов, хотя местные производители могут и готовы обеспечить учащихся всем необходимым.

Но для этого нужно решить проблему госзакупок. На аукционах предпочтение отдается самой дешевой и не всегда качественной продукции с длительным сроком хранения.

"Необходимо отказаться от молочных продуктов глубокой консервации. Да, они хранятся по полгода, но от них нет пользы, особенно, для детей в школах или пациентов в больницах. Наши производители могут поставлять в необходимом объеме экологически чистое молоко сроком годности до десяти дней", - рассказали в минсельхозпроде.

Существующая система закупок открывает возможности для разного рода махинаций.

Так, "РГ" писала о том, что прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовным делам в отношении бывшего директора муниципального учреждения "Махачкалапродукт", занимавшегося закупкой и поставкой продуктов питания для школ и детских садов города.

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Как выявило следствие, директор казенного учреждения обеспечил знакомому предпринимателю победу на электронном аукционе на поставку сливочного масла по максимально заниженной цене. Средняя цена масла на тот момент составляла около 400 - 450 рублей, а в контракте прописали 320 рублей.

Всего было заключено 25 контрактов на поставку в дошкольные и школьные образовательные учреждения города сливочного масла на сумму более 71 миллиона рублей.

Но под видом сливочного масла поставлялся спред, пищевое изделие на основе смеси растительных и молочных жиров, который предприниматель закупал вообще по 90 рублей за килограмм.

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