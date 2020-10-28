Власти Дагестана приобрели специальное оборудование для проверки качества продуктов, закупаемых для школ и детских садов. На это было выделено десять миллионов рублей. По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Абзагира Гусейнова, теперь будет возможность проверять продукцию на предмет содержания растительных жиров, тяжелых металлов и других компонентов, на месте, а не отправлять ее на исследование в другие города,

Предварительная версия ЧП, когда 75 детей попали в больницу с признаками отравления - некачественное детское питание. Для выяснения причин и дезинфекции помещений пришлось на три дня закрыть все детские дошкольные учреждения. Почему же подобные случаи в республике повторяются из года в год и как уберечь детей от опасных обедов, выяснял спецкор "РГ".

Одним из факторов, почему в образовательных и дошкольных учреждениях появляются некачественные продукты, министр Абзагир Гусейнов назвал закупку продукции в других регионах. Ведь при перевозке стоимость продуктов автоматически возрастает, а свежесть теряется.

- В сентябре в школы городов было доставлено 210 тонн мяса, 198 тонн из которых - местного производства. Раньше картина была иной: большая доля мясной продукции ввозилась из других регионов и даже стран. Более того, те 12 тонн, которые все еще завозятся извне, мы также намерены заместить мясом нашего производства, - рассказал чиновник.

Хуже ситуация с поставками масла, молока, куриных яиц и рыбы. Представитель управления Роспотребнадзора рассказал, что почти половина молочной продукции, поставляемой в детские образовательные и другие социальные учреждения, является фальсификатом. Ее привозят преимущественно из других регионов, хотя местные производители могут и готовы обеспечить учащихся всем необходимым.

Но для этого нужно решить проблему госзакупок. На аукционах предпочтение отдается самой дешевой и не всегда качественной продукции с длительным сроком хранения.

"Необходимо отказаться от молочных продуктов глубокой консервации. Да, они хранятся по полгода, но от них нет пользы, особенно, для детей в школах или пациентов в больницах. Наши производители могут поставлять в необходимом объеме экологически чистое молоко сроком годности до десяти дней", - рассказали в минсельхозпроде.

Существующая система закупок открывает возможности для разного рода махинаций.

Так, "РГ" писала о том, что прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовным делам в отношении бывшего директора муниципального учреждения "Махачкалапродукт", занимавшегося закупкой и поставкой продуктов питания для школ и детских садов города.

Как выявило следствие, директор казенного учреждения обеспечил знакомому предпринимателю победу на электронном аукционе на поставку сливочного масла по максимально заниженной цене. Средняя цена масла на тот момент составляла около 400 - 450 рублей, а в контракте прописали 320 рублей.

Всего было заключено 25 контрактов на поставку в дошкольные и школьные образовательные учреждения города сливочного масла на сумму более 71 миллиона рублей.

Но под видом сливочного масла поставлялся спред, пищевое изделие на основе смеси растительных и молочных жиров, который предприниматель закупал вообще по 90 рублей за килограмм.