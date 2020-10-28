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28.10.2020 15:44
Рубрика: Общество

Остаться на коне

"Солнечные дети" могут лишиться своего ипподрома
Текст: Тимур Алиев
Российская газета - Неделя - Юг России № 244(8298)
В Дагестане реализуется благотворительный проект "Верхом на солнце". В конноспортивной школе "Джигит" возле Махачкалы дети с особенностями развития бесплатно могут пройти курс иппотерапии. Ежегодно конноспортивная школа планирует принимать на бесплатную оздоровительную программу более ста детей.
Езда на лошади и просто общение с ней имеют чудесный оздоровительный эффект. Фото: Минсельхозпрод РД Езда на лошади и просто общение с ней имеют чудесный оздоровительный эффект. Фото: Минсельхозпрод РД
Езда на лошади и просто общение с ней имеют чудесный оздоровительный эффект. Фото: Минсельхозпрод РД

Амир Магомедов с матерью приезжает на занятия два-три раза в неделю из Буйнакска, расположенного почти в 50 километрах от Махачкалы.

- У сына появился интерес к жизни, уверенность в себе, мы почти вылечили сколиоз. Благодаря проекту ребенок почувствовал себя полноценным членом общества, - радуется его мама.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Как юноша с синдромом Дауна трудится помощником школьного учителя

- Хотелось бы, чтобы проект продолжался, потому что в такой помощи нуждается много детей, - говорит мать Абакара, мальчика с синдромом Дауна.

Инструктор школы "Джигит" Аминат Шамсудинова рассказала "РГ", что оздоровительный эффект при езде на лошади достигается посредством психоэмоционального и биомеханического фактора.

Первый связан с коммуникацией, общением детей с животными. Для страдающих синдромом Дауна, аутизмом и детским церебральным параличом большое значение имеет биомеханический фактор.

- Температура тела лошади всего на полтора-два градуса отличается от температуры тела человека. Шаг лошади соответствует шагу людей. Поэтому езда на лошади органична для человека, и очень полезна. Когда больные дети катаются на лошадях, работают и укрепляются все мышцы, - говорит Аминат.

Порой после курсов иппотерапии ребята начинают активно заниматься верховой ездой. И все было бы хорошо, если бы не одна проблема.

Конноспортивная школа "Джигит" располагается между Махачкалой и Каспийском на бывшем ипподроме. Несколько лет назад власти республики отдали эту территорию коммерческим компаниям под многоэтажную застройку. Не исключено, что в ближайшее время лошадям придется искать новое место жительства.

Восстановить ипподром на прежнем месте уже не получится. Сейчас рассматривается вопрос строительства ипподрома на условиях государственно-частного партнерства в другом месте, но когда это произойдет, пока никто не знает.

Тем временем

Примеры бездумного отношения к коневодству в истории Дагестана уже были. Более 50 лет назад был основан совхоз "Дагестанский", который впоследствии получил статус племенного конного завода. Выращенные здесь лошади ахалтекинской породы неоднократно становились чемпионами и призерами всесоюзных и всероссийских выставок и скачек. Конезавод приносил прибыль, жеребцов продавали на международных аукционах, и за них платили неплохие деньги в валюте.

Но в 2016 году постановлением правительства республики конюшня была ликвидирована. Поголовье лошадей и остальное имущество передали на сохранение частной компании, земли распределили между разными организациями, территорию ипподрома отдали под застройку. Когда же в 2018 году после смены руководства региона спохватились и начали возрождать племенное коневодство, члены специальной комиссии обнаружили, что инвестор, который обещал сохранить поголовье лошадей, не справляется с принятыми на себя обязательствами. Более ста коней фактически голодали, и выжили лишь благодаря бывшим работникам ликвидированной конюшни. Несмотря на то что им не платили зарплату, они не бросили животных, продолжали ухаживать за ними и кормить.

В прошлом году вышло постановление правительства Дагестана о создании государственного бюджетного учреждения "Заводская конюшня "Дагестанская" с племенным конным заводом". Для размещения животных выделена территория недалеко от побережья Каспийского моря.

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