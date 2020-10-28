Бизнесу разрешат использовать наименование "Санкт-Петербург"

Власти Северной столицы утвердили порядок, который позволит предпринимателям использовать в названиях своих компаний наименование "Санкт-Петербург", сообщает пресс-служба Смольного.

Дело в том, что в городе принят местный закон, который запрещает компаниям самовольно регистрировать название с использованием наименования "Санкт-Петербург".

Этот закон принимался, чтобы сомнительные фирмы не могли использовать в своем названии имя города и не портили бы его репутацию.

Правда, юрлиц, которые уже много лет живут с такими наименованиями, закон не коснулся, а вот новые компании должны получать специальное разрешение.

Сейчас Смольный разъяснил, как это сделать. Во-первых, предприниматель, желающий поместить имя "Санкт-Петербург" и его производные в название своей фирмы, должен обратиться в комитет по экономической политике и стратегическому планированию. Второй шаг - бизнесмену нужно получить рекомендательное решение от Законодательного собрания города. В итоге право использовать наименование "Санкт-Петербург" дает городское правительство, оно должно выпустить специальное постановление. Только после получения этого постановления предприниматель имеет право зарегистрировать фирму с наименованием "Санкт-Петербург".

Стоит отметить, что претендовать на такое право могут лишь те компании, которые реально ведут деятельность в Петербурге.