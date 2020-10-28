Депутаты Поморья провели онлайн-практику на местах

В Архангельском парламенте прошел координационный совет представительных органов муниципальных образований Поморья. Депутаты региона встретились с коллегами из разных городов и районов области в формате онлайн. Основная тема - поддержка бизнеса: законодательные аспекты, государственная политика и практика на местах.

- Прежде всего мы включаем в повестку вопросы, интересующие наших коллег на муниципальном уровне, - подчеркивает председатель Архангельского областного собрания Екатерина Прокопьева. - Нельзя принимать нормативно-правовые акты, не опираясь на мнение людей, для которых они принимаются. Поэтому любой вопрос мы рассматриваем вместе с муниципалитетами. Очень важная тема - это все, что касается поддержки бизнеса. И хотя сделано много - и на федеральном, и на региональном уровнях, - мы слышим, что не все пожелания учтены.

Выбрать новый режим

Так, сегодня идет речь об изменении законодательства в части единого налога на вмененный доход - ЕНВД. В планах правительства РФ отменить его уже со следующего года:

- С одной стороны, важно учитывать, как изменится при этом налоговая нагрузка на бизнес. С другой стороны, это налог, который зачислялся в местные бюджеты: каким образом они будут защищены от возможных провалов? - говорит спикер. - Необходимо понимать, как мы сможем защитить доходную часть, чтобы в полной мере выполнять все социальные обязательства перед жителями Архангельской области. Эти вопросы мы можем решить только совместно, и наш координационный совет - отличная площадка.

- Сегодня в регионе зарегистрировано более 15 тысяч налогоплательщиков, использующих ЕНВД, - это 45 процентов малых и средних предпринимателей, - сообщил "РГ" председатель комитета по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике Александр Фролов. - Необходимо усилить информирование предпринимателей о грядущей отмене, а также о сроках подачи документов для перехода на иные налоговые режимы. Кроме того, необходимо разработать меры на "бесшовный" переход с ЕНДВ, чтобы снизить существенный рост налоговой нагрузки, а органам местного самоуправления - определить достаточность компенсирующих мер.

Между тем и. о. министра экономического развития Поморья Александр Билий сообщил, что в правительстве рассматриваются возможности минимизации роста налоговой нагрузки предпринимателей региона при переходе с ЕНВД на другой специальный налоговый режим: при губернаторе Архангельской области с участием представителей областного собрания депутатов будет создана рабочая группа по вопросам установления налоговых льгот.

А глава комитета АОСД по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политике Сергей Моисеев обратил внимание на то, что преференции малым и средним предприятиям должны быть продолжены в следующем году: это надо учесть при принятии регионального бюджета, а также других законодательных актов.

Отметим, что после введения ограничений по распространению коронавирусной инфекции в Архангельской области был разработан план первоочередных мероприятий по поддержке экономики. Среди них - инициативы по переносу уплаты налогов, снижению в течение года с 15 до восьми процентов ставки налога при упрощенной системе налогообложения, а также до одного рубля - ставки налога для работающих по патентам. Этими льготами могут воспользоваться более 20 тысяч предпринимателей.

Учитель музыки для села

Во время онлайн-встречи депутатский корпус искал также новые решения для помощи школам искусств региона:

- Хотя это муниципальная тема, мы понимаем, что без серьезной поддержки со стороны области не обойтись. Не только в части укрепления материальной базы, проведения ремонтов и приобретения новых музыкальных инструментов, но и кадровой политики, - говорит Ольга Виткова, председатель комитета областного собрания депутатов по культурной политике, образованию и науке. - Нужно предусмотреть меры поддержки молодых педагогов и выделение средств на переподготовку учителей, а также на прохождение практики архангельских студентов в школах искусств муниципалитетов. Много шансов, что после нее выпускники вернутся в районы области как преподаватели.

- В этом году из областного бюджета только на оснащение школ искусств мы направили 25 миллионов рублей. Но мы видим разную степень активности муниципалитетов в этом вопросе. Нужно понять, интересно им это или нет, что мы не учли в реализации проекта или что мешает муниципальным образованиям включиться в эту программу, - подчеркнула Екатерина Прокопьева.

Координационный совет рекомендовал правительству Поморья рассмотреть возможность выделения дополнительных средств на музыкальные инструменты и оборудование детских школ искусств и профильных ссузов. Предложено также рассмотреть возможность предоставления единовременной денежной выплаты молодым преподавателям, поступающим на работу в ДШИ, и разработать меры содействия трудоустройству выпускников творческих вузов в учреждения культуры, особенно в сельских поселениях и малых городах.

Народные избранники обсудили также сложности в обеспечении квартирами детей-сирот. Одно из предложенных решений - выявлять на территориях невостребованное и неэффективно используемое муниципальное недвижимое имущество, которое в дальнейшем можно было бы предоставлять детям-сиротам по договорам найма.

Тем временем

Социальные обязательства сохранили

В АОСД внесен проект бюджета на 2021-2023 годы. Общий объем доходов за счет всех источников на 2021 год спрогнозирован в сумме 97,3 миллиарда рублей, объем расходов - в сумме 106,8 миллиарда рублей, при этом дефицит может составить 15 процентов.

- Дополнительные расходы, вызванные принятием мер поддержки налогового и социального характера, снижение экономической активности из-за пандемии коронавируса, безусловно, привели к сокращению доходов. Сегодня мы формируем бюджет в очень жестких условиях. Но уже на этапе нулевого обсуждения, которое состоялось в рамках бюджетных проектировок совместно с правительством и депутатским корпусом, мы видим, что все социальные обязательства сохранены, более того, предусмотрена их индексация на четыре процента. Сейчас идет очень серьезная работа по привлечению дополнительных средств из федерального бюджета, - отметила спикер парламента Екатерина Прокопьева.

Депутатам предстоит рассмотреть проект с оценкой основных параметров, объема финансирования отраслей экономики и социальной сферы, государственных программ, обобщить итоги, провести парламентские слушания, рассмотреть законопроект в двух чтениях.

- К депутатским слушаниям мы проанализируем основные параметры бюджета, а уже ко второму чтению будем рассматривать предложения и замечания, которые получим во время работы. Это касается здравоохранения, развития дорожной сети и других важных для людей вопросов, - пояснила Екатерина Прокопьева.

Баллы за "Форестскиллс"

Парламентарии Северо-Запада поддержали обращение депутатов Поморья внедрить "лесные" компетенции в "Ворлдскиллс": вопрос рассмотрен на заседании комитета Парламентской ассоциации Северо-Запада России по образованию, науке и высшей школе в дистанционном формате.

Архангельская область стала первым регионом России по направлению "Форестскиллс". Методики были отработаны в Устьянском районе на соревнованиях профессионального мастерства по стандартам "Ворлдскиллс" с участием Архангельской и Вологодской областей, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийского автономного округа. Впервые они прошли в 2019 году на площадке международного чемпионата "Лесоруб XXI века".

Вместе с тем лесной профиль, соответствующий стандартам "Ворлдскиллс России", пока не входит в число основных компетенций чемпионата. Однако регион предложил исправить ситуацию: Архангельское областное собрание депутатов подготовило обращение к министру просвещения РФ Сергею Кравцову и руководству Агентства развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы" ("Ворлдскиллс Россия").

- В этом очень заинтересованы учреждения среднего профессионального образования: реализовав компетенции Ворлдскиллс, можно серьезно улучшить материально-техническую базу, поднять на новый качественный уровень подготовку ребят по "лесным" направлениям, дать им хороший старт в профессиональной карьере, - говорит глава профильного комитета областного собрания Ольга Виткова.

- Чтобы добиться этого права, мы должны провести три презентационных соревнования по строгим стандартам Ворлдскиллс с приглашением участников из других регионов. И включать в региональный чемпионат "Молодые профессионалы" компетенции лесного профиля, - сообщила директор регионального центра содействия профессиональному самоопределению обучающихся в Архангельской области Лариса Русинова.

Профильный комитет ПАСЗР предложил рассмотреть обращение архангельских депутатов на 58-й конференции ассоциации. Кроме того, была поддержана инициатива заксобрания Карелии учитывать результаты победителей и призеров чемпионатов Ворлдскиллс при поступлении в вузы, начисляя им баллы за достижения.

Акцент

Фото: Пресс-служба Архангельского областного собрания депутатов

Вода - только чистая

Нацпроекту "Экология" нужен особый подход.

Основное условие получения федеральной субсидии по программе "Чистая вода" - наличие проектно-сметной документации. Глава профильного комитета облсобрания Виктор Заря призвал представителей муниципалитетов обратить пристальное внимание на разработку проектов, чтобы успеть войти в программу. В 2020 году на компенсацию этих затрат МО получили из региональной казны 20 миллионов, в планах - выделение дополнительных средств.