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28.10.2020 12:23
Рубрика: Общество

Встать на "Крыло"

На полную программу реабилитации онкопациентов не хватает финансирования
Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 243(8297)
Бесплатную программу реабилитации разработали и внедрили медики Городского клинического онкологического диспансера (ГКОД). Но проблема в том, что санаторная программа не финансируется государством и проходит на благотворительные средства.

В наше время тема реабилитации стала гораздо более актуальной. Причина проста: совершенствование методик лечения. Система медицинской реабилитации в специализированных онкологических учреждениях предусмотрена на законодательном уровне и оплачивается из средств ОМС. Она должна состоять из трех этапов, но, к сожалению, далеко не везде они организованы. ГКОД - пример того, что организовать эту схему - реально. Первый этап - психологическое сопровождение начинается, как только стал известен диагноз. С первых дней пребывания в клинике с пациентом работают психологи. Второй этап - ранняя физиотерапевтическая реабилитация. Она проводится уже на этапе реанимации, то есть сразу после операции, ускоряя процесс восстановления.

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Третий этап - двухнедельный курс восстановительного лечения после операций и изнуряющих курсов химиотерапии - в реабилитационном отделении, в котором есть как круглосуточные койки (15), так и койки дневного пребывания (дневной стационар), их тоже 15. Попасть сюда могут больные из любого района города и ранее лечившиеся в любой онкоклинике, только нужно взять направление у районной онкологической службы. Правда, на время карантинных ограничений, связанных с пандемией, диспансер может принимать только тех пациентов, которые прошли курс лечения в его стенах.

Но онкологи считают: трех этапов для полноценного возвращения перенесшего онкологию человека в общество недостаточно! Обязан существовать четвертый этап реабилитации для излеченных пациентов. И он существует. Только пока не на федеральном уровне и даже не региональном. Речь идет о развитом за границей санаторно-курортном лечении.

В настоящее время санаторная программа не финансируется государством

Под руководством врачей ГКОД была разработана программа, емко названная "Крылья". Целью пилотного проекта стало восстановление физического, психологического, эмоционального состояния пациента после интенсивного хирургического, лучевого, химиотерапевтического лечения. "Крылья" стали проходить на базе одного из санаториев под Петербургом - на средства благотворителей. Ограничились недельной программой, чтобы себестоимость проекта не была заоблачной. Формировались группы по 10-12 человек, всего прошли реабилитацию 72 пациента.

Программа предусматривает многоплановую физиотерапию, включая гидротерапию, аквааэробику, скандинавскую ходьбу, танцы, арт-терапию, косметологию. По вечерам проходили "чаепития с профессором", на которых специалисты диспансера отвечали на вопросы подопечных. Результаты реабилитации - отличные. В число первых пациентов вошли женщины, прооперированные по поводу рака молочных желез.

- Женщина должна войти в общество, в семью, на работу такой же внутренне свободной, какой была до болезни, - подчеркнул Эльдар Топузов, профессор, главный врач ГКОД и автор методики физиотерапевтической реабилитации.

Пациентки, с которыми удалось поговорить "РГ", едины во мнении: во время курса реабилитации не только улучшается физическое состояние (например, удалось справиться с тем, что рука после удаления молочной железы не поднималась), но появляется уверенность в своих силах, что ты справишься, что жизнь у тебя впереди насыщенная и полноценная.

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Онкологи надеются, что финансирование подобных программ возьмет на себя государство. Как из федеральных источников, так и из региональных.

- Нуждаемость города в реабилитации онкобольных - огромна. В Петербурге ежегодно регистрируется 23-25 тысяч новых случаев заболевания. Не меньше 18 тысяч из них будут нуждаться в реабилитации. Конечно, не всем необходима реабилитация уже в санаторных условиях. Но хотя бы для каких-то групп больных она должна быть. Да, это дорого. Но кто оценит экономическую составляющую, если человек преодолевает болезнь, реабилитируется, полностью возвращается в семью и общество? - говорит профессор Рашида Орлова, главный клинический онколог ГКОД, заведующая кафедрой онкологии медицинского факультета СПбГУ.

Между тем пилотные проекты на основе петербургской реабилитационной программы уже планируют запускать некоторые регионы, а Волгоград даже выделил отдельный санаторий для восстановления пациентов после онкологического лечения.

В регионах Общество Здоровье Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Онкология: как победить рак

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