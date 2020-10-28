Все больше вузов города задумываются о дистанционном обучении. В наиболее сложной ситуации оказываются сами студенты, которым приходится выстраивать не только процесс своего образования, но и жизни в общежитиях.

"А как я должен изолироваться от соседей?" - в один голос оправдываются студенты. Действительно, в комнате общей площадью примерно 12 квадратных метров трудно соблюдать необходимую дистанцию, хотя меры безопасности администрация в общежитиях Петербурга все же предпринимает.

Так, например, летом, после того как у нескольких студентов, проживающих в межвузовском студенческом городке, обнаружили подозрения на коронавирус, всех жильцов четырех этажей "эвакуировали" на машинах скорой помощи (впоследствии ни у кого из "эвакуированных" студентов COVID-19 не подтвердился). Сейчас ситуация в городке все еще напряженная: "комендантский час", обязательное ношение масок, собственный "изолятор" для всех, кто подозрительно кашляет. Многие иногородние обучающиеся предпочли в этом семестре остаться дома - так безопаснее. К счастью, в большинстве университетов по сей день студенты занимаются в онлайн-формате и не подвергают здоровье риску по пути на учебу.

Сегодня вузы считают оптимальным смешанный формат обучения

Но онлайн-обучение сохраняется не везде. Для многих российских студентов занятия в осеннем семестре проводятся очно, и потому все предпринятые в общежитиях противовирусные меры кажутся бесполезными. В таких условиях свести круг контактов к минимуму невозможно, поэтому студентам остается только рассчитывать на осторожность: свою и соседа. Тем не менее университеты продолжают следить за соблюдением санитарных норм внутри: помещения обрабатываются, вход для посторонних запрещен уже более полугода. На пике карантинных ограничений один из вузов города, например, бесплатно предоставлял проживающим в общежитиях студентам продовольствие. Возможно, чтобы компенсировать запоздалое решение закрыть вуз на карантин - до последнего руководство вуза лишь предлагало студентам возможность взять индивидуальные каникулы и не прекращало очных занятий.

Многие вузы считают оптимальным в нынешней эпидемиологической обстановке смешанный формат обучения, когда все лекции проводятся онлайн, а практические и семинарские занятия, на которых присутствует менее 30 человек, - в привычных аудиториях. Но и в таком формате студенты тоже рискуют подхватить инфекцию. Так, в начале октября в нескольких общежитиях закрыли на карантин студентов первого курса. Ребятам заблокировали пропуска, полностью перевели факультет на дистанционное обучение и спустя две недели после контакта с заболевшим преподавателем провели тестирование на коронавирус. Правда, заблокированный пропуск никак не ограничил передвижение студентов внутри самого общежития, да и соседей "контактных" студентов никто не изолировал. Ребята шутят, что тест можно смело делать с соседом один на двоих. Стоит отметить, что с начала пандемии некоторые учебные заведения предоставляют студентам, отправившимся на карантин в родные города, возможность оформить временное отсутствие и не платить за проживание, но такой возможностью пользуются далеко не все: очные пары пропускать не хочется. Даже если проходят они всего несколько раз в неделю. Со стороны кажется, что проще всего переждать эпидемию в родном городе, но студентам, которые в Петербурге совмещают учебу с работой, остается только надеяться на удачу и антисептик.