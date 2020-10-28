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28.10.2020 12:19
Рубрика: Власть

Подвал особого назначения

Калининградцы отстояли общедомовое имущество
Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининград)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 244(8298)
В Калининграде жильцы шестиквартирного дома на Цирковой улице отстояли свой гараж. Городская администрация посчитала, что помещение является собственностью муниципалитета, и даже потребовала от владельцев квартир заплатить за его использование. Однако строительно-техническая экспертиза показала: речь идет об общедомовом имуществе.
Фото: Ульяна Вылегжанина / РГ Фото: Ульяна Вылегжанина / РГ
Фото: Ульяна Вылегжанина / РГ

Год постройки трехэтажного здания на Цирковой улице неизвестен, в паспорте указано: до 1945 года. Таких домов на окраине Калининграда много. Раньше здесь располагались немецкие загородные особняки, в которых жили состоятельные семьи. После войны, когда на территории бывшей Восточной Пруссии была образована Калининградская область, особняки заселили советские граждане - по несколько семей на каждый дом.

Фото: предоставлено программой "На дачу с Наташей Барбье" / Гафур Реджепов
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Отличительная особенность немецких малоэтажек - большие подвалы. Жители домов с давних времен используют их в качестве парковок. Пенсионерка Анна Попова (имя по просьбе героини изменено) живет в одном из домов на Цирковой улице 36 лет, и все 36 лет ее семья пользуется гаражом.

- Представьте себе мое удивление, когда в конце прошлого года я получила претензию от комитета по муниципальному имуществу администрации Калининграда, - рассказывает женщина. - Там говорилось, что я должна погасить задолженность за фактическое пользование гаражом за последние три года и заплатить муниципалитету 46 тысяч рублей. Видимо, трехлетний срок обусловлен общим сроком исковой давности, иначе насчитали бы плату и за более ранний период. Такие же претензии получили все соседи.

Квартиры в доме на Цирковой были приватизированы в 1990-х годах. Люди пребывали в уверенности, что вместе с жилыми квадратными метрами они получили во владение и нежилое общедомовое имущество. Но выяснилось, что в 2001 году на основании постановления мэра Калининграда их гараж включили в реестр муниципального имущества.

- В комитете по муниципальному имуществу мне предложили: заключите с нами договор и продолжайте пользоваться помещением бесплатно, поскольку вы, как пенсионер, имеете право на льготы, - продолжает Анна Попова. - Я отказалась. Во-первых, не хотела получать разрешение на пользование имуществом, которое и так должно принадлежать нашему дому. Во-вторых, стало немного страшно: а вдруг в перспективе муниципалитет продаст наш гараж?

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Владельцы квартир в доме на Цирковой обратились в Калининградский региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ. По словам руководителя центра Валентины Зосименко, с подобными проблемами в Калининграде столкнулись жильцы более ста старых немецких особняков. Есть случаи, когда городские власти действительно продали гаражи третьим лицам, и исправить эту ситуацию способен только суд.

- Ситуацию с домом на Цирковой улице, к счастью, удалось урегулировать в досудебном порядке, - говорит Валентина Зосименко. - Мы помогли составить обращение в комитет по муниципальному имуществу, указали, какие нормы Жилищного кодекса РФ нарушаются. В ответ город организовал строительно-техническое обследование помещения, которое провела независимая экспертная организация. По результатам этого обследования гараж исключили из муниципального реестра и передали жильцам.

В администрации Калининграда корреспонденту "Российской газеты" пояснили: исключение объектов недвижимости из реестра муниципальной собственности возможно только на основании документов, подтверждающих отнесение помещений к местам общего пользования многоквартирного жилого дома.

Фото: Сергей Михеев
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- Муниципалитет самостоятельно по собственной инициативе осуществляет обследование объектов муниципальной собственности, - отмечает начальник управления по связям с общественностью и СМИ Инна Вербицкая. - Если выявляются признаки объекта, соответствующие требованиям статьи 36 Жилищного кодекса РФ "Право собственности на общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме", принимается решение о заказе необходимой документации. На сегодня в реестре муниципальной собственности городского округа "Город Калининград" учтено около двухсот гаражей, расположенных в многоквартирных домах.

Однако Валентина Зосименко призывает калининградцев не ждать, пока город инициирует собственную проверку. Следует как можно скорее написать обращение в администрацию и добиваться обследования имущества. Ведь есть риск, что помещения выставят на продажу.

- Только в прошлом году в Калининграде в муниципальный план приватизации включили 40 гаражей, расположенных в жилых домах. Полагаю, что муниципальные власти должны провести анализ планов приватизации и исключить из них все помещения, имеющие признаки общедомового имущества. Тот факт, что подвалы и гаражи относятся к общему имуществу многоквартирных домов, принадлежат собственникам квартир на праве общей долевой собственности и не могут являться собственностью муниципального образования, неоднократно подтверждал Верховный суд РФ, - подводит итог Валентина Зосименко. - Всем, кто оказался в подобной ситуации, наша некоммерческая организация предоставит бесплатную юридическую консультацию, поможет обратиться в соответствующие органы. Далее в зависимости от ответов подскажем, какие предпринять действия.

Кстати

Проблема общедомовых помещений, находящихся в муниципальной собственности, актуальна практически для всех российских регионов. В годы "стихийной" приватизации местные чиновники нередко оставляли ценные квадратные метры на балансе муниципалитетов. А потом сдавали их в аренду или продавали предпринимателям. Три года назад федеральный Минстрой даже направил в субъекты РФ письма с требованием создать рабочие группы по выявлению и возврату отчужденного общедомового имущества.

Контакты

Калининградский региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ: 8 (911) 454-80-23, housunion@gmail.com.

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