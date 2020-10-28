Мариинский театр впервые присоединится к Всемирному дню балета

В Мариинском театре отметят Всемирный день балета онлайн и реально - 29 октября постановки покажут как в сети, так и на исторической сцене. В этом году цель праздника - объединить сообщество артистов и поклонников танца в непростое время пандемии, подчеркивают в театре.

На сцене Мариинки в Санкт-Петербурге в четверг вечером представят балет "Корсар" при участии Анастасии Матвиенко, Мей Нагахисы, Андрея Ермакова и Кимин Кима.

Отдельная программа запланирована онлайн: с 13.00 до 14.00 можно будет посмотреть мастер-класс руководителя балетной труппы заслуженного артиста России Юрия Фатеева, с 15.00 до 15.30 будет транслироваться репетиция прима-балерины Мариинского театра Виктории Терешкиной (подготовка к балету "Баядерка"), а с 15.30 до 17.00 театр представит ретроспективу лучших работ "Творческой мастерской молодых хореографов". Среди них работы Владимира Варнавы, Ольги Васильевой, Ильи Живого, Максима Петрова, Антона Пимонова, Юрия Смекалова, Александра Сергеева и других. Вся онлайн-программа будет транслироваться в аккаунтах Мариинского театра в Facebook, YouTube и "ВКонтакте".

Всемирный день балета (World Ballet Day) отмечается 29 октября. Первый такой праздник состоялся шесть лет назад в королевском театре Ковент-Гарден. Инициативу подхватили Большой театр, Австралийский балет, Национальный балет Канады, Шведский королевский балет и другие. Мариинский театр впервые присоединится к этому международному проекту.