В Вологодской области стартовал региональный проект "Студенческое общежитие". Его цель - к 2024 году создать 750 новых мест для проживания студентов.

Для районных образовательных учреждений это серьезная проблема. Инга Суркова, директор Череповецкого строительного колледжа, констатирует, что именно отсутствие общежития чаще всего заставляет приезжих юношей и девушек отказаться от поступления сюда - они делают выбор в пользу тех учебных заведений, которые могут разместить своих студентов. В скором времени этот вопрос будет решен. Колледжу передали здание бывшего детского сада, уже в следующем году его переоборудуют для проживания ста студентов.

Прорабатывается вопрос о строительстве нового общежития для Череповецкого областного училища искусств и художественных ремесел имени Верещагина. Объект планируется сдать в конце 2022 года. Сейчас в старом общежитии теснятся 65 студентов, однако потребность превышает сто мест.

- Для привлечения и поддержки молодых преподавателей, в том числе и из других регионов, принято решение запроектировать внутри общежития однокомнатные квартиры, - говорит директор училища Светлана Боброва.

Проблема будет решаться и в других населенных пунктах Вологодской области.

- Стратегический проект "Студенческое общежитие" направлен на снижение оттока выпускников 9-х и 11-х классов из малых городов и сельской местности за счет предоставления комфортных новых мест в общежитиях техникумов и колледжей, - отмечают в правительстве региона. - Ежегодно с 2021 года в области будут создаваться не менее 150 комфортных мест для проживания иногородних. За четыре года количество студентов, проживающих в общежитиях, возрастет с 4400 до 5150.