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28.10.2020 12:23
Рубрика: Общество

Койко-место для студента

Текст: Евгения Цинклер (Вологодская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 244(8298)
В Вологодской области стартовал региональный проект "Студенческое общежитие". Его цель - к 2024 году создать 750 новых мест для проживания студентов.
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Для районных образовательных учреждений это серьезная проблема. Инга Суркова, директор Череповецкого строительного колледжа, констатирует, что именно отсутствие общежития чаще всего заставляет приезжих юношей и девушек отказаться от поступления сюда - они делают выбор в пользу тех учебных заведений, которые могут разместить своих студентов. В скором времени этот вопрос будет решен. Колледжу передали здание бывшего детского сада, уже в следующем году его переоборудуют для проживания ста студентов.

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
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Прорабатывается вопрос о строительстве нового общежития для Череповецкого областного училища искусств и художественных ремесел имени Верещагина. Объект планируется сдать в конце 2022 года. Сейчас в старом общежитии теснятся 65 студентов, однако потребность превышает сто мест.

- Для привлечения и поддержки молодых преподавателей, в том числе и из других регионов, принято решение запроектировать внутри общежития однокомнатные квартиры, - говорит директор училища Светлана Боброва.

Проблема будет решаться и в других населенных пунктах Вологодской области.

- Стратегический проект "Студенческое общежитие" направлен на снижение оттока выпускников 9-х и 11-х классов из малых городов и сельской местности за счет предоставления комфортных новых мест в общежитиях техникумов и колледжей, - отмечают в правительстве региона. - Ежегодно с 2021 года в области будут создаваться не менее 150 комфортных мест для проживания иногородних. За четыре года количество студентов, проживающих в общежитиях, возрастет с 4400 до 5150.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

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