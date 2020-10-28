Для районных образовательных учреждений это серьезная проблема. Инга Суркова, директор Череповецкого строительного колледжа, констатирует, что именно отсутствие общежития чаще всего заставляет приезжих юношей и девушек отказаться от поступления сюда - они делают выбор в пользу тех учебных заведений, которые могут разместить своих студентов. В скором времени этот вопрос будет решен. Колледжу передали здание бывшего детского сада, уже в следующем году его переоборудуют для проживания ста студентов.
Прорабатывается вопрос о строительстве нового общежития для Череповецкого областного училища искусств и художественных ремесел имени Верещагина. Объект планируется сдать в конце 2022 года. Сейчас в старом общежитии теснятся 65 студентов, однако потребность превышает сто мест.
- Для привлечения и поддержки молодых преподавателей, в том числе и из других регионов, принято решение запроектировать внутри общежития однокомнатные квартиры, - говорит директор училища Светлана Боброва.
Проблема будет решаться и в других населенных пунктах Вологодской области.
- Стратегический проект "Студенческое общежитие" направлен на снижение оттока выпускников 9-х и 11-х классов из малых городов и сельской местности за счет предоставления комфортных новых мест в общежитиях техникумов и колледжей, - отмечают в правительстве региона. - Ежегодно с 2021 года в области будут создаваться не менее 150 комфортных мест для проживания иногородних. За четыре года количество студентов, проживающих в общежитиях, возрастет с 4400 до 5150.