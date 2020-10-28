Печатные СМИ попросили Смольный разобраться с псевдогазетными киосками

Ассоциация "Балтийская пресса", объединяющая издателей и распространителей Северо-Запада, обратилась к губернатору Санкт-Петербурга с просьбой обратить внимание на киоски, маскирующиеся под точки по продаже печатных СМИ. Продажа прессы подпадает под перечень льготных видов деятельности, и город наводнили ларьки, где газеты и журналы стоят на прилавках только для вида.

На площади Восстания всегда многолюдно. В нескольких метрах от входа в вестибюль метро недавно возвели два киоска. На них красуется надпись "Пресса". В одном продают комиксы, в другом на витрине выставлено несколько журналов. Привычного разнообразия печатных СМИ нет и в помине, зато в ассортименте имеется кофе.

Похожая концепция реализуется в киоске на углу 1-й Советской и Суворовского проспекта. Здесь есть в ассортименте несколько газет, правда, вышли они две недели назад.

- Не раскупили, - ответила девушка-продавец на вопрос корреспондента "РГ".

Кофейный киоск с прессой был обнаружен и у станции метро "Московская". Отсюда отходит автобус в аэропорт, трафик колоссальный, и киоски с газетами здесь работали издавна. Сейчас здесь тоже кофе. И несколько журналов.

- А что, удобно, ждет человек автобус в аэропорт, взял и купил себе журнал в дорогу, - говорит продавец.

С этой логикой сложно не согласиться, да только выбор прессы скромный, места на полках занимают в основном не печатные СМИ, а бутылки с сиропами. Псевдогазетные киоски - это не только кофейни. Так, на Елецкой, 15, в киоске с надписью "Пресса" продают шаверму, на Стачек, 205, - сухофрукты, на бульваре Новаторов у дома N 77 - аксессуары для мобильных телефонов.

По оценкам ассоциации "Балтийская пресса", в Петербурге 1183 места, предусмотренных для продажи печатной прессы, 300 точек используются не по назначению. Дело в том, что в Петербурге по городскому законодательству в 50-метровой зоне от станций метрополитена запрещено вести торговлю. Исключение сделано для трех видов деятельности: продажи билетов, цветов и печатной прессы.

Соответственно, когда кофейня или пирожковая вешает на себя вывеску "Пресса" и не меняет своей деятельности, фактически она нарушает городское законодательство.

В принципе, непрофильной продукцией в киосках, работающих по льготе, торговать можно, но ее доля не должна превышать 30 процентов. У киосков-оборотней эта доля выше. В комитете по контролю за имуществом Петербурга "РГ" сообщили, что о таких ларьках знают.

- Мы проверяем все земельные участки, находящиеся в собственности Санкт-Петербурга, в том числе переданные под размещение НТО с печатной продукцией. Обследования проводятся по заявлениям граждан. В случае наличия действующего договора аренды на использование земельного участка под печать комитетом проверяется соблюдение условий договора, в том числе проверяется факт процентного соотношения печатной продукции и сопутствующих товаров, - сообщили "РГ" в комитете по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга.

Правда, фиксировать и анализировать качество печатного ассортимента у комитета по контролю за имуществом Петербурга нет полномочий. Таким образом, киоск может выставлять на прилавке газеты годовой давности, а на все вопросы отвечать, что у владельца бизнеса авторская концепция по продаже прессы в стиле ретро. И никакого нарушения здесь не будет.

Если же доля прессы (неважно - старой или свежей) оказывается меньше 70 процентов, то материалы о нарушителях направляются чиновникам. Санкции для компаний, нарушивших условия льготного договора, могут быть самыми серьезными, в частности, их могут оштрафовать и даже лишить права аренды. На вопросы "РГ" в комитете имущественных отношений оперативно ответить не смогли.

В комитете по контролю за городским имуществом отмечают, что это ведомство может инициировать меры по освобождению земельного участка только в случае отсутствия договора аренды.

Отдельной статистики по псевдогазетным киоскам в ведомстве не ведут и случаев, когда выявлялись конкретно нелегальные точки по продаже прессы, также припомнить не смогли. Но нелегалов в чистом виде в этом бизнесе и нет. Владельцы с гордостью вывешивают на своих точках реквизиты и строчку из ОКВЭД, что фирма занимается продажей прессы. Они легально получили места под киоски, ведь войти в этот бизнес может любая компания.

Примечательно, что эта схема касается только прессы. Псевдоцветочных киосков или ларьков, маскирующихся под билетные кассы, в Петербурге найти не удалось. Все-таки покупка живых цветов даже в небольшом количестве или вход в билетный бизнес требует серьезных вложений. В случае с прессой затраты на газетные "обереги" минимальные.

Страдают от всей этой ситуации прежде всего покупатели прессы, которым вместо газет и журналов предлагают кофе и шаверму.