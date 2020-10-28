Петербургские чиновники пытаются узаконить экскурсии по крышам. В КГИОП заявили, что такие прогулки не должны угрожать ни здоровью людей, ни самим зданиям. Жильцы же домов подобную перспективу рассматривают без энтузиазма - уж слишком много проблем доставляют многочисленные гости себе и друг другу: на днях полиция начала разыскивать поджигателей иномарки, принадлежащей экскурсоводу по крышам. Руферы думают, что поджог мог быть местью конкурентов.

Сейчас в Петербурге десятки руферов-предпринимателей предлагают всем желающим экскурсии по крышам в историческом центре. Стоимость экскурсии в составе группы в среднем составляет 700 рублей с человека. При этом в городе есть легальные и более дешевые способы посмотреть на город свысока. По центру города разбросаны смотровые площадки, видовые рестораны. На Лиговском проводятся согласованные с МЧС и правительством города экскурсии. Эти места пользуются популярностью, но не вытесняют нелегальных прогулок с рынка.

- Это не то. На "диких" крышах меньше людей, и виды с них порой интереснее. Я хожу на экскурсии ради красивой панорамы и фотографий. Гид не играет ключевой роли. Он скорее обеспечивает твою безопасность, - делится Диана, любительница прогулок.

Депутаты давно озабочены проблемой незаконных прогулок по крышам. Еще в 2018 году власти предлагали легализовать такие экскурсии, но проект не был реализован. Достичь каких-либо результатов удалось только в этом году. 20 февраля парламентский комитет по законодательству единогласно поддержал поправки в "закон о туристской деятельности". 25 марта поправки были приняты в первом чтении.

Сотрудничество властей города с гидами и руферами могло бы способствовать решению многих проблемных вопросов

"Нельзя просто взять и запретить туризм, который живет на крыше. Это направление нужно развивать дальше, а экскурсиям, которые согласованы со всеми надзорными ведомствами, должен быть дан зеленый свет", - говорят в парламенте.

Параллельно с работой над легализацией высотных экскурсий происходит ужесточение наказаний за нелегальные вылазки на крыши. После недавней гибели парня и девушки, сорвавшихся с крыши на улице Рубинштейна, власти Петербурга предложили увеличить штрафы для руферов. Но, несмотря на внешнюю продуманность и логичность действий политиков, организаторы экскурсий не верят, что попытки властей сделать прогулки легальными увенчаются успехом, так как они - "это возможность прикоснуться к запретному".

Сейчас основная проблема в нашей сфере - это непрофессионализм, уверены сами нелегальные экскурсоводы. Поэтому наиболее вероятным и правильным сценарием разрешения вопроса нелегальных прогулок по крышам представляется сотрудничество властей города с гидами и руферами. Новые законы дадут импульс к развитию, избавят от непрофессионалов. Городские смотровые площадки разнообразят туррынок, а прозрачные и жизнеспособные законы могут привести к появлению нового вида экскурсий - безопасных, интересных и выгодных для всех.

Единственным заведомо неверным путем решения проблемы будет полный запрет выхода на крыши и введение жестоких штрафов без предоставления альтернативы. В таком случае туризм продолжит жить, но станет диким и агрессивным, уверены эксперты.