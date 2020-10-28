Турнир по дзюдо памяти Анатолия Рахлина соберет 450 участников

В эти выходные в Санкт-Петербурге состоится VIII Традиционный юношеский турнир по дзюдо памяти заслуженного тренера России Анатолия Рахлина.

Из-за противоэпидемических ограничений мероприятие проходит осенью, хотя обычно оно приурочено к дню рождения тренера и официально включено в спортивную программу Петербургского международного экономического форума. Зато теперь почти совпало с 85-летием Федерации дзюдо Санкт-Петербурга и Всемирным днем дзюдо 28 октября.

- Поединки будут проходить на пяти татами, но без зрителей, - рассказал глава Федерации дзюдо города на Неве Михаил Рахлин. - На "Тинькофф Арену" допустят только родителей спортсменов, но при выполнении всех требований Роспотребнадзора, в том числе использовании средств индивидуальной защиты и соблюдении социальной дистанции.

Турнир памяти Анатолия Рахлина проводится в Северной столице с 2013 года, и уже в 2019 году в нем принимали участие 694 участника из 18 стран. В этом году, как отметил вице-президент Федерации дзюдо Санкт-Петербурга Сергей Реутов, "по понятным причинам" в соревнованиях не принимают участие зарубежные команды. Но все равно на татами выйдут более 450 участников из всех регионов России, от Дальнего Востока до Северного Кавказа. Еще 400 спортсменов примут участие в фестивале детского дзюдо, который состоится на следующий день после турнира.

Как отмечает Михаил Рахлин, для зрителей в течение всего дня 31 октября на официальном сайте турнира rakhlincup.ru будет вестись онлайн-трансляция спортивного блока и церемонии награждения финалистов.

Кстати

Федерация дзюдо Санкт-Петербурга запустила новый издательский проект, посвященный легендам дзюдо города. Первые две книги посвятили знаменитым тренерам - Анатолию Рахлину и Ярославу Кероду.