Новости

Доллар поднялся выше 78 рублей 13:26
Индия получит доступ к данным американских спутников для точного наведения ракет 13:21
В Кремле пока не планируют новые меры поддержки бизнеса 13:10
IKEA обвинили в расизме из-за цифр на футболке 13:05
Серийный выпуск F-35 отложили 13:00
Гандбольный тренер Евгений Трефилов госпитализирован с коронавирусом 12:57
Володин призвал Минфин разобраться с "беспорядком" в зарплатах бюджетников 12:57
"Курьер" украл у певицы Нины Шильниковой более 3,3 миллиона рублей 12:56
Балтийский паром начал бесплатно возить пассажиров 12:43
В Латвии и Норвегии ужесточат антивирусный режим 12:43
Жители Мадрида могут получить финансовую помощь за отказ от старого авто 12:40
Движение по трассе М-5 у Бронниц откроют в середине ноября 12:40
СМИ: "Зенит" предлагает тренеру Почеттино зарплату 10 млн евро в год 12:39
Беларусь ратифицировала соглашение с Россией о взаимном признании виз 12:37
Гинцбург объяснил COVID-19 у испытывающих "Спутник V" добровольцев 12:32
Новое движение волонтеров-экологов появится в России 12:17
В Москве задержали итальянца с наркотиками 12:06
Силуанов выступил в Госдуме против индексации для работающих пенсионеров 12:06
Роскомнадзор потребовал от иностранных компаний прекратить цензуру СМИ РФ 12:01
Глава крымского минздрава станет волонтером "ковидного" госпиталя 12:00
Поклонник ранил актрису Мальхотру после отказа выйти за него замуж 11:52
Харламов назвал причину развода с Асмус 11:48
Мишустин продлил порядок оформления нетрудоспособности пострадавшим на производстве 11:41
Как в Беларуси с 1 ноября вырастут пенсии и социальные пособия 11:35
Съемки фильма про Боба Дилана прекращены из-за пандемии 11:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
28.10.2020 12:10

Вырваться из коммуналки

Текст: Вадим Смирнов (Санкт-Петербург)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 244(8298)
В 2021 году в Петербурге планируется расселить 1400 коммунальных квартир, жилищные условия улучшат 3500 семей, заявили власти города.

Планируется также изменить условия целевой программы "Расселение коммунальных квартир в Санкт-Петербурге", действовавшие с 2008 года.

Фото: Павел Петров / РИА Новости
Мишустин пообещал добиваться отсутствия роста цен на жилье

До сих пор в случае, если нет согласия всех собственников на расселение, социальные выплаты на улучшение жилищных условий предоставлялись отдельным городским очередникам, готовым переехать, но коммуналка при этом оставалась коммуналкой. Теперь предложен другой порядок: выделять средства тем, кто готов расселяться сразу всей квартирой. "Помощь в первую очередь надо оказывать тем, кто готов в короткие сроки решить свой жилищный вопрос", - резюмируют в Смольном.

Город ставит перед собой цель исключить наращивание коммунальных квартир, когда после переезда одной семьи в освободившиеся комнаты заселяют другие, вместо того чтобы продать их оставшимся в квартире жильцам. Сейчас разрабатывается комплекс мер, направленных на содействие обитателям коммуналок, среди них - помощь во взятии кредита для желающих выкупить свободные комнаты. Законопроект на этот счет будет представлен на одном из ближайших заседаний правительства.

Справка "РГ"

С 2008 года в Петербурге расселено более 50 тысяч коммунальных квартир. Сейчас в городе насчитывается 65 тысяч коммуналок, в которых проживают 218 тысяч семей. В жилищной очереди числится 79 тысяч семей.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Гинцбург объяснил COVID-19 у испытывающих "Спутник V" добровольцев
Роскомнадзор потребовал от иностранных компаний прекратить цензуру СМИ РФ
Силуанов выступил в Госдуме против индексации для работающих пенсионеров
Евросоюз может столкнуться с нехваткой вакцины от коронавируса
Счетная палата спрогнозировала последствия нового локдауна в России