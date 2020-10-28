В 2021 году в Петербурге планируется расселить 1400 коммунальных квартир, жилищные условия улучшат 3500 семей, заявили власти города.

Планируется также изменить условия целевой программы "Расселение коммунальных квартир в Санкт-Петербурге", действовавшие с 2008 года.

До сих пор в случае, если нет согласия всех собственников на расселение, социальные выплаты на улучшение жилищных условий предоставлялись отдельным городским очередникам, готовым переехать, но коммуналка при этом оставалась коммуналкой. Теперь предложен другой порядок: выделять средства тем, кто готов расселяться сразу всей квартирой. "Помощь в первую очередь надо оказывать тем, кто готов в короткие сроки решить свой жилищный вопрос", - резюмируют в Смольном.

Город ставит перед собой цель исключить наращивание коммунальных квартир, когда после переезда одной семьи в освободившиеся комнаты заселяют другие, вместо того чтобы продать их оставшимся в квартире жильцам. Сейчас разрабатывается комплекс мер, направленных на содействие обитателям коммуналок, среди них - помощь во взятии кредита для желающих выкупить свободные комнаты. Законопроект на этот счет будет представлен на одном из ближайших заседаний правительства.

Справка "РГ"

С 2008 года в Петербурге расселено более 50 тысяч коммунальных квартир. Сейчас в городе насчитывается 65 тысяч коммуналок, в которых проживают 218 тысяч семей. В жилищной очереди числится 79 тысяч семей.