В центре Новгорода нашли тысячелетнюю деревянную бирку

Сотрудники Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН) обнаружили в центре Великого Новгорода на Рюриковом городище счетную деревянную бирку, которой более 1200 лет. Это самый древний такой артефакт, обнаруженный на Северо-Западе страны, сообщает пресс-служба ИИМК РАН.

Деревянные бирки на территории Европы появились еще в античности. Применяли их и в Великом Новгороде и в Старо Руссе, но ранее исследователям никогда не попадались такие артефакты, датированные концом IX века.

Бирки использовались для подсчета коробов, меховых шкурок, бочонков с медом.

Обнаруженная бирка имеет хорошую сохранность. Ее длина составляет 26,5 сантиметров, она имеет трехгранное сечение. На гранях нанесены зарубки, а на плоскостях имеются насечки, которые делят эти зарубки на отделы.

На обнаруженной бирке каждая зарубка делилась на десять отделов, что позволяет предположить, что использовалась десятичная система отчета. Но в Великом Новгороде в IX веке были и другие, например, использовались трех- и семизначные системы, отмечают в ИИМК РАН.

Зарубка хорошо сохранилась, поврежден только один край, что для артефакта, пролежавшего в земле более 1200 лет, не является критичным.