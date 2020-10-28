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28.10.2020 15:53
Рубрика: Культура

В Калининграде стартует фестиваль искусств "Балтийские сезоны"

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)
XVII Фестиваль искусств "Балтийские сезоны" пройдет в Калининграде с 3 ноября по 8 декабря.

Традиционно этот масштабный культурный проект дает жителям эксклава уникальную возможность познакомиться с работами известных театров и современных режиссеров, ведущих творческих вузов страны. На сей раз в фестивале участвуют МХТ им. А.П. Чехова, Московский театр "Современник", Санкт-Петербургский академический драматический театр им. В.Ф. Комиссаржевской, Центр драматургии и режиссуры (Москва), Высшее театральное училище (институт) им. М.С. Щепкина, Российский институт театрального искусства (ГИТИС).

Фото: Пресс-служба фестиваля "Золотая маска"
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Как сообщили в пресс-службе фестиваля, на сценах двух калининградских театров - драматического и музыкального - свои работы покажут Владимир Панков, Сергей Пускепалис, Александр Баргман, Иван Вырыпаев и Никита Владимиров, Татьяна Пышнова и Валерий Гаркалин.

В программе - спектакли по произведениям как российских, так и зарубежных классиков: лауреата Государственной премии СССР Федора Абрамова, польских драматургов Ингмара Вилквиста и Славомира Мрожека, ирландского драматурга Мартина Макдонаха - номинанта премии "Оскар" за лучший оригинальный сценарий. Также зрители увидят постановки по пьесам современных российских драматургов - Евгения Гришковца, Анны Матисон, Ивана Вырыпаева.

Фестивальная программа по традиции делится на две части: "Современная классика" - постановки ведущих театров России и "Будущее театра. Плоды просвещения" - лучшие спектакли творческих вузов страны.

В этом году "Балтийские сезоны" откроются аншлаговым спектаклем столичного Центра драматургии и режиссуры - "Однорукий из Спокана" по пьесе Мартина Макдонаха в постановке режиссера Владимира Панкова, лауреата "Золотой Маски".

Кстати

Фестиваль "Балтийские сезоны" проводится Федеральной дирекцией музыкальных и фестивальных программ "Росконцерт" при поддержке Министерства культуры РФ, правительства Калининградской области, регионального министерства культуры и Российского государственного театрального агентства.

В регионах Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

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