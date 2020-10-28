В Петербурге пройдет театральный фестиваль "Золотая маска"

В Петербурге с 6 по 28 ноября пройдет фестиваль "Золотая маска". В афише - спектакли, отмеченные Российской Национальной театральной премией.

Откроется программа 6 ноября спектаклем "Антигона" Воронежского камерного театра в режиссуре Михаила Бычкова.

В основе - пьеса Жана Ануя, написанная в 1942 году по мотивам одноименной трагедии Софокла. Спектакль-лауреат "Золотой маски" 2019 года в номинации "Лучшая мужская роль в драме", победитель - актер Камиль Тукаев (за роль Креона).

Зрители также увидят постановки, номинированные на премию в этом году. Театр "Красный факел" из Новосибирска покажет 17 и 18 ноября "Дети солнца" Тимофея Кулябина (спектакль представлен в шести номинациях), диалог с пьесой Горького, а МХТ имени А.П.Чехова - 27 и 28 ноября - спектакль Дмитрия Крымова "Сережа" по мотивам романа Льва Толстого "Анна Каренина", номинант на премию в семи категориях. В роли Анны Карениной - актриса Мария Смольникова, в роли ее супруга Каренина Анатолий Белый.

Площадки фестиваля: БДТ имени Г.А. Товстоногова и Театр-фестиваль "Балтийский дом".

Справка "РГ"

Российская Национальная театральная премия "Золотая маска" учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ.

Номинанты Премии-2020 определены экспертными советами из премьер, выпущенных с 1 августа 2018 по 31 июля 2019 года.

Торжественная церемония объявления победителей 2020 года пройдет 10 ноября в режиме онлайн.