В Петербурге построят два новых центра подготовки олимпийцев

В Петербурге планируется строительство двух новых центров развития олимпийских видов спорта. Как рассказал президент Федерации дзюдо Санкт-Петербурга Михаил Рахлин, один комплекс разместится на Замшиной улице рядом с Парком имени Сахарова и вместе с дзюдоистами там получат прописку городские федерации по фехтованию, пулевой стрельбе и художественной гимнастике. Второй будет представлять собой загородную базу под Зеленогорском в Смолячково и рассчитан на подготовку перспективных спортсменов по еще 10 олимпийским дисциплинам.

- Мы отбирали виды по критерию наибольшей перспективности, - рассказал тренер, - имеющие хорошие славные традиции в Петербурге, тренерские кадры и спортивные результаты.

Подготовительный процесс на базах, который рассчитан на два года, планируется организовать по закрытом типу. То есть его участники - спортсмены, тренеры, педагоги, медперсонал - будут жить и работать на базе. Сроки реализации проекта пока не называются, Михаил Рахлин отметил только, что "это займет не один год". А вот строительство спорткомплекса в черте города планируется начать весной 2021 года и завершить в 2023-м.

При этом глава Федерации дзюдо Санкт-Петербурга особо отметил, что на строительстве "дворцов спорта" не стоит замыкаться, нужно активно развивать систему шаговой доступности.

- Необходимы обычные, простые, рабочие залы, и совсем не обязательно, что это будут залы только дзюдо, - отметил он.