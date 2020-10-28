В Петербурге в формате oнлайн пройдет фестиваль финского кино

Новости

Мариинский театр впервые присоединится к Всемирному дню балета 17:56
Минтруд собирается изменить критерии оценки бедности 17:22
"Киношок" назвал Маргариту Аброськину лучшей актрисой 17:21
Apple разрабатывает собственный поисковик 17:16
Соцработникам упростят уход за подопечными в больнице 17:13
Начались слушания по делу задержавших Голунова полицейских 17:02
В Чечне младенцы с именем Мухаммед получат по 100 тыс рублей 17:01
Помощь из спецфонда получат около 25 тысяч детей с редкими заболеваниями 16:57
Болгарские вузы и гимназии переходят на дистанционное обучение 16:37
ФАС предложила меры по сохранению дешевых жизненно важных лекарств 16:37
Военные врачи помогут больным коронавирусом в Курганской области 16:28
В Тюмени в трех домах взорвался газ, есть пострадавшие 16:20
Система чек-ин в заведениях Москвы продлевается еще на месяц 16:16
В Челябинской области решили не закрывать по ночам рестораны и клубы 16:06
Москвичей ждет аномально теплая погода в начале ноября 15:59
Собянин о COVID-19: Итоги двух недель вселяют осторожный оптимизм 15:52
Новый клип AC/DC набрал 3,5 миллиона просмотров в Сети 15:47
Учреждения допобразования в Москве будут закрыты до конца ноября 15:46
Собянин продлил "удаленку" до конца ноября 15:45
В Выборге простились с убитым депутатом Петровым 15:43
Цена на нефть марки Brent упала ниже 40 долларов за баррель 15:42
Томские ученые создали экологичную замену углю 15:39
Эксперты выяснили, в каких городах Урала самый грязный воздух 15:33
Балтийский флот получил 30 улучшенных танков Т-72Б3М 15:16
От COVID-19 умер директор и режиссер театра "На Басманной" Юрий Архипов 15:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Задайте вопрос директору ГМИИ им. А.С. Пушкина Марине Лошак
Задайте вопрос директору ГМИИ им. А.С. Пушкина Марине Лошак
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
28.10.2020 17:27
Рубрика: Культура

В Петербурге в формате oнлайн пройдет фестиваль финского кино

Текст: Светлана Мазурова (Санкт-Петербург)
29 октября стартует 31-я Неделя кино Финляндии в Санкт-Петербурге. В этом году она пройдет в необычном формате.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На пресс-конференции, которая проходила в онлайн-формате, художественный руководитель кинофестиваля Алексей Дунаевский рассказал, чем нынешний форум финского кино отличается от предыдущих:

Международный кинофестиваль "Послание к человеку" объявил программу

- Летом я испытал некое подобие ужаса, когда понял, что фестивалю нынче не быть (а я прошел весь фестивальный путь за 31 год, начинал в 1989 году еще совсем молодым человеком). Хорошо, что наши финские партнеры - Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге и Кинофонд Финляндии - проявили стоическое нордическое хладнокровие и спасли фестиваль, переведя его в новый онлайн-формат. Так что для меня ничего не изменилось - я занимался отбором картин и сохранил главный принцип Недели кино - показать самые лучшие новые фильмы Финляндии. Пять полнометражных и девять короткометражных картин - для времени пандемии это очень хороший показатель. И все это премьеры 2019-2020. Только одна картина - "Ворчун", которую любят в Финляндии, датируется 2014 годом. Мы познакомим петербургских зрителей с новыми работами режиссеров, которых они хорошо знают, ставших уже любимцами нашей публики (Вилле Янкери, Доме Карукоски), а еще представим творчество Йенни Тойвониеми, Элина Талвенсаари, дебютантов в кинематографе.

Консул по вопросам культуры и СМИ Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге Анна Лайне отметила: "Этот год оказался необычным для каждого из нас. К сожалению, нынче мы не сможем почувствовать падение звездной пыли в зале кинотеатра… Но мы решили не отказываться от ежегодного мероприятия в Петербурге и продолжим нашу традицию в онлайн-формате".

Кинофестиваль "Литература и кино" пройдет в Гатчине в ноябре

По словам координатора по вопросам культуры Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге Юлии Пухилас, эту неделю мы сможем провести максимально экологично - избавимся от бумажных каталогов, билетов, все переведено в виртуальный формат. Для этого открыли сайт.

Новые финские фильмы ежегодно показывают не только в городе на Неве, но и в Петрозаводске, Мурманске.

Институт Финляндии в Санкт-Петербурге традиционно отвечал за дополнительную программу Недели. Как сообщила координатор проектов Института Кертту Матинпуро, поскольку нынче режиссеры не приедут в Петербург представлять свои работы, в Сети будут доступны к просмотру интервью с ними, где они рассказывают о своих замыслах.

Фильмы будут транслироваться с 29 октября по 5 ноября бесплатно на сайте Недели. Там же можно увидеть их описание. Фильмы будут доступны в течение нескольких часов, показаны на языке оригинала с русскими субтитрами, кроме короткометражных - они будут идти на финском языке с английскими субтитрами.

Как говорят организаторы, можно выбрать удобное время и наслаждаться кино дома - например, на диване, и даже с большим ведром попкорна. Однако на просмотр необходимо получить билет. Количество мест ограничено: на один сеанс - одна тысяча билетов.

К слову

В Финляндии ежегодно снимается примерно 48 фильмов, из них 12-15 - полнометражных игровых.

В регионах Культура Кино и ТВ Мировое кино Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Путин рассказал о волнах коронавируса
Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2021-2023 годы
Помощь из спецфонда получат около 25 тысяч детей с редкими заболеваниями
Володин - Силуанову: Вы не слышите запросы граждан и депутатов
Собянин продлил "удаленку" до конца ноября
"Ночь искусств" в Москве пройдет в онлайн-формате
"Би2" возродили проект с российскими рок-звездами "Нечетный воин"