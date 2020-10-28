В Петербурге в формате oнлайн пройдет фестиваль финского кино

29 октября стартует 31-я Неделя кино Финляндии в Санкт-Петербурге. В этом году она пройдет в необычном формате.

На пресс-конференции, которая проходила в онлайн-формате, художественный руководитель кинофестиваля Алексей Дунаевский рассказал, чем нынешний форум финского кино отличается от предыдущих:

- Летом я испытал некое подобие ужаса, когда понял, что фестивалю нынче не быть (а я прошел весь фестивальный путь за 31 год, начинал в 1989 году еще совсем молодым человеком). Хорошо, что наши финские партнеры - Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге и Кинофонд Финляндии - проявили стоическое нордическое хладнокровие и спасли фестиваль, переведя его в новый онлайн-формат. Так что для меня ничего не изменилось - я занимался отбором картин и сохранил главный принцип Недели кино - показать самые лучшие новые фильмы Финляндии. Пять полнометражных и девять короткометражных картин - для времени пандемии это очень хороший показатель. И все это премьеры 2019-2020. Только одна картина - "Ворчун", которую любят в Финляндии, датируется 2014 годом. Мы познакомим петербургских зрителей с новыми работами режиссеров, которых они хорошо знают, ставших уже любимцами нашей публики (Вилле Янкери, Доме Карукоски), а еще представим творчество Йенни Тойвониеми, Элина Талвенсаари, дебютантов в кинематографе.

Консул по вопросам культуры и СМИ Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге Анна Лайне отметила: "Этот год оказался необычным для каждого из нас. К сожалению, нынче мы не сможем почувствовать падение звездной пыли в зале кинотеатра… Но мы решили не отказываться от ежегодного мероприятия в Петербурге и продолжим нашу традицию в онлайн-формате".

По словам координатора по вопросам культуры Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге Юлии Пухилас, эту неделю мы сможем провести максимально экологично - избавимся от бумажных каталогов, билетов, все переведено в виртуальный формат. Для этого открыли сайт.

Новые финские фильмы ежегодно показывают не только в городе на Неве, но и в Петрозаводске, Мурманске.

Институт Финляндии в Санкт-Петербурге традиционно отвечал за дополнительную программу Недели. Как сообщила координатор проектов Института Кертту Матинпуро, поскольку нынче режиссеры не приедут в Петербург представлять свои работы, в Сети будут доступны к просмотру интервью с ними, где они рассказывают о своих замыслах.

Фильмы будут транслироваться с 29 октября по 5 ноября бесплатно на сайте Недели. Там же можно увидеть их описание. Фильмы будут доступны в течение нескольких часов, показаны на языке оригинала с русскими субтитрами, кроме короткометражных - они будут идти на финском языке с английскими субтитрами.

Как говорят организаторы, можно выбрать удобное время и наслаждаться кино дома - например, на диване, и даже с большим ведром попкорна. Однако на просмотр необходимо получить билет. Количество мест ограничено: на один сеанс - одна тысяча билетов.

К слову

В Финляндии ежегодно снимается примерно 48 фильмов, из них 12-15 - полнометражных игровых.