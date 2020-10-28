В Петербурге запустили специальную фабрику процессов. В условиях, максимально приближенных к ситуации на реальном производстве, ее участники учатся экономить рабочее время и ресурсы - свои и компании.

- Наступает время, когда терпеть низкую производительность уже нельзя, - отметил председатель комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Дмитрий Чернейко на церемонии открытия. - Фабрика позволяет обучать большое количество людей.

Обучение занимает один день - с двумя перерывами на обед, практические занятия чередуются с мини-лекциями. Каждая рабочая смена длится 15-20 минут, и за это время участники процесса должны "выполнить план" и проанализировать цифры уменьшения объема партий, снижения времени на транспортировку.