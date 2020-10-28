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28.10.2020 11:08
Рубрика: Общество

Самое время учиться

Для пострадавших от пандемии запущены новые программы профобразования
Текст: Мария Голубкова (СЗФО)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 244(8298)
Регионы Северо-Запада присоединились к федеральной программе профессиональной поддержки граждан, пострадавших от коронавируса. Им помогут бесплатно сменить специальность или повысить компетенции. Правда, набор образовательных программ и условия вступления в них в некоторых субъектах СЗФО различаются.
Одно из перспективных направлений переобучения - ландшафтный дизайн. Фото: iStock Одно из перспективных направлений переобучения - ландшафтный дизайн. Фото: iStock
Одно из перспективных направлений переобучения - ландшафтный дизайн. Фото: iStock

В Петербурге участие в проекте могут принимать горожане, зарегистрированные в Службе занятости населения не ранее 1 марта 2020 года. В Псковской области - не ранее 15 марта, в Мурманской - не ранее 30 марта.

Фото: iStock
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Помимо официально безработных, обучение предусмотрено для тех, кто находится под риском увольнения, и выпускников. Обязательное условие для соискателей - не участвовать в этом году в других образовательных программах за счет средств федерального бюджета. А алгоритм очень прост: надо подать заявку через региональный центр занятости населения или специализированный портал. Последний вариант дает право выбрать регион, поскольку программы обучения тоже различаются. Как пояснили в Смольном, их формировали с учетом имеющихся вакансий и профессиональных компетенций, востребованных работодателями.

В Северной столице список включает предложения в IT-сфере, строительстве, телекоммуникациях, сфере услуг, а также по направлениям "Творчество и дизайн" и "Транспорт, логистика" - всего около 50 программ. В Псковской области предложение скромнее - графический или ландшафтный дизайн, дошкольное воспитание и преподавание в младших классах, медицинский и социальный уход. В Мурманской области проект предполагает 12 компетенций. Помимо уже указанных, портовому городу нужны сварщики, столяры и электромонтажники. В Карелии - 15 обучающих программ, которые включают направления "Реклама" и "Предпринимательство".

Часть курса можно пройти дистанционно, однако отработка профессиональных навыков предполагает и очные занятия.

Фото: Александр Корольков/РГ
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- Большой выбор современных образовательных программ, обучение на площадках, организованных по международным стандартам WorldSkills, - все это является отличным шансом для повышения квалификации или смены сферы деятельности, - отмечает Юлия Горохова, директор Центра занятости населения Санкт-Петербурга. - До конца года планируется обучить более трех тысяч человек.

Регионы также занимаются трудоустройством в рамках других программ - например, привлекают людей к временным или общественным работам. Как считает министр социальной политики Калининградской области Анжелика Майстер, эта мера может стать промежуточным вариантом для тех, кто находится в поиске постоянной работы и не желает жить только на пособие по безработице. В Янтарном крае в ближайшее время такой вид занятости получат более 600 человек, Петербург предполагает обеспечить временной работой 2,5 тысячи человек из числа тех, кто находится в зоне риска увольнения. Это уведомленные о сокращении, отправленные в отпуск без сохранения зарплаты или работающие на предприятии, которое приостановило деятельность.

Кстати

Значительный рост безработицы отмечен во всех регионах СЗФО. Например, по данным Центра занятости населения Новгородской области, на 14 октября (более свежих данных на момент подготовки материала еще не было) численность официально зарегистрированных безработных составила 12 719 человек, что на 9862 человека больше, чем на 1 января 2020 года (2857 человек).

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