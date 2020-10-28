В это сложно поверить, но несколько населенных пунктов Новленского поселения до сих пор существовали без линии электропередач.

Речь идет о местности, известной как Красный Берег, - это деревни Петраково, Яруново и Беглово. Находятся они сравнительно недалеко от областного центра - всего в 90 километрах, однако с цивилизацией здесь сложно.

Например, магистральной ЛЭП тут не было никогда, и обитатели трех деревень использовали старенький дизельный генератор, который работал лишь несколько часов в день. Остальное время приходилось жить впотьмах. Зимой, когда солнце почти не появляется, - особенно тоскливо. Надо ли говорить, что все, кто мог, покинули эти места. Сейчас здесь осталось всего семь постоянных жителей, а когда-то в округе было 40 деревень. Летом население, конечно, увеличивается за счет приезжающих в родные места выходцев с Красного Берега.

Люди неоднократно обращались к властям с просьбой провести свет, и в 2018 году администрация Вологодского района взялась за это.

- Была проведена масштабная работа по подготовке к строительству линии электропередач, - рассказывают в правительстве Вологодской области. - Представители администрации района провели ряд встреч и обсуждений с энергетиками, специалистами управления автомобильных дорог, региональными департаментами. Проблему удалось решить в начале 2020 года.

Строительство линии электропередачи длиной 11,5 километра энергетики начали в апреле. Полосы отвода дороги расчистили от деревьев, установили столбы и подстанцию. Работы были завершены в конце сентября.

Дома жителей деревень Яруново и Беглово уже подключили к электричеству.