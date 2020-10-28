Жизнь студента пятого курса архитектурно-строительного института Астрахани Вячеслава Власова вмиг изменилась, когда ему пришел контракт, подписанный Стивеном Кингом. 22-летний парень получил право снять фильм по знаменитому рассказу короля триллеров. Теперь его день расписан по минутам: поиск площадки, декораций, подбор актеров, а на носу защита диплома, причем отнюдь не про кино.

Вячеслав хоть и восходящая звезда кинематографа, но пока готовится стать пожарным, последовав примеру отца - инженера пожарной охраны, который, впрочем, сам в юности увлекался видеосъемкой и даже купил кинопроектор, чтобы показывать свои фильмы домашним. Заинтересовался кино и Вячеслав, окончив в прошлом году курсы Санкт-Петербургской школы телевидения, но факультет пожарной безопасности не бросил.

- В декабре я снял свою первую короткометражку: военную драму о солдате "Он хотел видеть свободу" длительностью 6,5 минуты. Снимал на обычный смартфон на кухне, актерами стали мои друзья, монтировал тоже сам. Фильм получился очень бюджетный, обошелся меньше чем в тысячу рублей, - рассказывает Вячеслав. - Фильм я отправил на разные кинофестивали, а еще перевел на английский и выслал Стивену Кингу, у которого есть проект для начинающих режиссеров.

Кинг дает шанс студентам и молодым кинематографистам проявить себя, опираясь на его знаменитое имя. Выбрав понравившегося режиссера, писатель разрешает экранизацию своего произведения за один доллар при условии, что это будет не коммерческий проект: фильм может участвовать в фестивалях, но не выходить в прокат. В апреле Вячеслав отправил заявку, а в августе получил ответ.

- Я уже почти забыл об этом, - вспоминает Вячеслав. - Ночью пришло письмо, смотрю: Кинг! Я все понял и обрадовался.

Еще месяц ушел на отправку доллара, студент выслал банкноту по почте, вложив в обычный конверт. Но в Америке послание долго не могли получить: курьер приносил письмо в офис, а из-за карантина персонал команды Кинга ушел на удаленку.

Наконец договор подписали, и Вячеслав уже готовится к съемкам. Сроки, как говорится, поджимают: нужно представить фильм не позднее чем через год после подписания контракта. Экранизировать он будет рассказ "В комнате смерти", немного изменив время и место действия: Вячеслав перенес мистические события из Америки в Россию 90-х годов. Наблюдателей от команды Кинга на съемках не будет: мэтр ужасов просмотрит уже готовый фильм.

- Команда набирается: я нашел операторов, готовых взять на себя обязанности осветителя и монтажера, композиторов, гримера, специалиста по подбору актеров. В магазине пневматики дают "холостой" револьвер, а с кровью пока сложности: стоит она дорого, 8 - 9 тысяч за литр. Придется делать самому: смешиваются вода, красный пищевой краситель, сахарная пудра для вязкости и какао-порошок - он затемняет цвет. Рецепт нашел в интернете. Остальной реквизит - это стол и стул, с ними, думаю, проблем не будет.

Права на фильм получает Кинг, но имя режиссера и всех участников съемок напишут в титрах. Этот нюанс оказался значимым: как только Вячеслав объявил в соцсетях о съемках, только успевал отвечать на письма.

- В фильме семь персонажей, но желающих сниматься намного больше. Например, на роль единственной женщины - 30-летней невесты Франкенштейна - откликнулись аж десять претенденток. Я был удивлен. Всех предупреждаю, что работаем на безвозмездной основе. Оказалось, никакой мистики. Людям просто интересно.