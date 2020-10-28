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28.10.2020 12:00
Рубрика: Общество

Глава крымского минздрава станет волонтером "ковидного" госпиталя

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото: Пресс-служба минздрава Республики Крым Фото: Пресс-служба минздрава Республики Крым
Фото: Пресс-служба минздрава Республики Крым

Министр здравоохранения Республики Крым Александр Остапенко будет как врач на добровольных началах работать в "ковидном" госпитале на территории Симферопольской городской больницы № 7.

Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета
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Об этом он сообщил на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения коронавируса.

- Я, рядовой член 40-тысячной команды медицинских работников республики, принял решение на добровольных началах с учетом статуса государственного служащего идти работать в "ковидный" госпиталь в седьмую городскую больницу, - сказал он. - Я говорил о необходимости подвижничества в это непростое время и глубоко убежден, что людей с подобными качествами у нас будет появляться все больше и больше.

В интервью телеканалу "Крым 24" Остапенко уточнил, что не оставит должность министра и будет выходить на дежурство несколько раз в неделю, на ночные смены, которые будут длиться 6-8 часов.

- Работать буду ночью, потому что как правило я выхожу из кабинета после 12-ти, - уточнил министр . - Буду помогать в различных отделениях на добровольных началах и не буду получать за это никакую заработную плату. Я буду помогать по всем направлениям, начиная от технического и заканчивая просто помощью всем коллегам, которые работают в этих непростых условиях.

Министр сообщил также, что в ближайшее время в Крым для работы в госпиталях для пациентов с коронавирусом прибудут около 30 сотрудников Федерального медико-биологического агентства. В связи с этим Остапенко призвал крымских медиков не оставаться в этой ситуации безучастными.

- Каждый инфекционный стационар сейчас испытывает потребность в кадрах, - подчеркнул руководитель ведомства. - Прошу также профессорско-преподавательский состав Медицинской академии КФУ принимать активное участие в решении этого вопроса.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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Сергей Аксенов выразил уверенность, что своим примером министр вовлечет в этот процесс многих медиков, и поблагодарил его за "правильное решение". Также глава Крыма подчеркнул, что для Остапенко важно не потерять нить управления министерством и держать все под контролем.

- Дистанционные способы работы эффективны, 90 процентов вопросов можно решить в телефонном режиме, - заверил Аксенов, обращаясь к главе республиканского минздрава. - Мы вас страхуем по всем позициям, по всем вопросам.

Глава Госсовета РК Владимир Константинов напомнил министру, что на него как главу ведомства возложено много надежд.

- Немало проблем не только в седьмой больнице, но и во всех городах Крыма, поэтому необходимо работать в полной мере, - заключил руководитель крымского парламента.

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