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28.10.2020 20:49
Рубрика: Спорт

Из Фарнборо - на корриду

Как Краснодар готовился к историческому для города матчу с "Челси"
Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)
Российская газета - Федеральный выпуск № 245(8299)
В среду поздно вечером "быки" проведут первый домашний поединок главного клубного турнира Старого Света. Да еще и против самого "Челси". Корреспондент "РГ" наблюдал за тем, как Краснодар готовился к этому долгожданному матчу.
Стадион "Краснодар" впервые в истории принял матч группового этапа Лиги чемпионов. Фото: vk.com / @fckrasnodarstadium Стадион "Краснодар" впервые в истории принял матч группового этапа Лиги чемпионов. Фото: vk.com / @fckrasnodarstadium
Стадион "Краснодар" впервые в истории принял матч группового этапа Лиги чемпионов. Фото: vk.com / @fckrasnodarstadium

Как выяснилось, соперник вылетел на Кубань во вторник днем чартерным рейсом из аэропорта Фарнборо, что в полусотне километров от столицы Соединенного Королевства. Этот небольшой городок хорошо известен еще и как место одного из старейших и крупнейших авиасалонов на планете с таким же названием.

Фото: Александр Ершов/РГ
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И аналогии с "Челси", "Краснодаром" и авиацией ну просто напрашиваются. На сегодня по авторитету в спортивном мире лондонский клуб по сравнению со своим соперником выглядит как Boeing 787 на фоне "кукурузника".

В иную эпидемиологическую эпоху приезд знаменитого суперклуба вызвал бы в столице Кубани сумасшедший ажиотаж, связанный с гонками за лишним билетиком, пышной встречей гостей, многочисленными интервью с европейскими звездами. Но даже в нынешнее время осколки всех этих атрибутов Лиги чемпионов удалось сохранить. В городе есть хорошо организованный клуб болельщиков "Челси", и несколько десятков его членов устроили шумную встречу лондонцев в Краснодарском международном аэропорту. И хотя потом их отсекли от автобуса, громкое восхищение и поддержку гостям они продемонстрировали изрядные.

Более того, фанаты лондонцев, которые с помощью Telegram-канала четко координировали свои действия, появлялись и возле отеля, где остановилась команда, и рядом с ареной "Краснодар" перед вечерней тренировкой. А еще выяснилось, что один из них специально заселился в ту же гостиницу и теперь делился оттуда с коллегами снимками футболистов гостей.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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Настроение "синим" такое внимание подняло сильно. Во всяком случае во время разминки (первые 15 минут были открытыми для СМИ) на поле стадиона все выглядели чрезвычайно довольными собой, а полузащитник Н Голо Канте, французский чемпион мира-2018, вообще светился от счастья.

Внешне похожие чувства испытывал и главный тренер британцев Фрэнк Лэмпард.

- Не знал о "Краснодаре" до попадания в одну группу, - откровенно признался он на пресс-конференции. И не стал произносить о сопернике дежурные комплименты, ограничившись фразой: "Команда впервые играет в группе Лиги чемпионов, и у нее большая мотивация".

Что касается "Краснодара", то помимо отсутствия нескольких ведущих игроков он испытывал и другие неприятности. К примеру, с продажей билетов. Примерно 11 500 (30 процентов вместимости арены) счастливых обладателей билетов определились за считаные часы. Однако тут же часть из них, замеченная в перепродаже, были лишены билетов. В результате возникла некоторая неразбериха.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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Затем в субботу южане в важнейшем противостоянии внутреннего первенства уступили "Спартаку" - 1:3. Несмотря на это, главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев отметил: его команда готова к "Челси".

- Я вижу, что команда находится в состоянии боевой готовности. Да, у нас есть определенные небольшие проблемы, но не хочу о них говорить, - сказал Мусаев.

"Определенные проблемы" - это невероятно сложная кадровая ситуация в команде. В играх с французским "Ренном" и субботней со "Спартаком" в рядах кубанцев из-за травм и коронавируса на поле не выходили восемь (!) игроков основного состава. Но некоторые из них уже вернулись в строй. Остается верить, что "Краснодар", несмотря на все проблемы, достойно покажет себя в Лиге чемпионов.

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