Как Краснодар готовился к историческому для города матчу с "Челси"

В среду поздно вечером "быки" проведут первый домашний поединок главного клубного турнира Старого Света. Да еще и против самого "Челси". Корреспондент "РГ" наблюдал за тем, как Краснодар готовился к этому долгожданному матчу.

Как выяснилось, соперник вылетел на Кубань во вторник днем чартерным рейсом из аэропорта Фарнборо, что в полусотне километров от столицы Соединенного Королевства. Этот небольшой городок хорошо известен еще и как место одного из старейших и крупнейших авиасалонов на планете с таким же названием.

И аналогии с "Челси", "Краснодаром" и авиацией ну просто напрашиваются. На сегодня по авторитету в спортивном мире лондонский клуб по сравнению со своим соперником выглядит как Boeing 787 на фоне "кукурузника".

В иную эпидемиологическую эпоху приезд знаменитого суперклуба вызвал бы в столице Кубани сумасшедший ажиотаж, связанный с гонками за лишним билетиком, пышной встречей гостей, многочисленными интервью с европейскими звездами. Но даже в нынешнее время осколки всех этих атрибутов Лиги чемпионов удалось сохранить. В городе есть хорошо организованный клуб болельщиков "Челси", и несколько десятков его членов устроили шумную встречу лондонцев в Краснодарском международном аэропорту. И хотя потом их отсекли от автобуса, громкое восхищение и поддержку гостям они продемонстрировали изрядные.

Более того, фанаты лондонцев, которые с помощью Telegram-канала четко координировали свои действия, появлялись и возле отеля, где остановилась команда, и рядом с ареной "Краснодар" перед вечерней тренировкой. А еще выяснилось, что один из них специально заселился в ту же гостиницу и теперь делился оттуда с коллегами снимками футболистов гостей.

Настроение "синим" такое внимание подняло сильно. Во всяком случае во время разминки (первые 15 минут были открытыми для СМИ) на поле стадиона все выглядели чрезвычайно довольными собой, а полузащитник Н Голо Канте, французский чемпион мира-2018, вообще светился от счастья.

Внешне похожие чувства испытывал и главный тренер британцев Фрэнк Лэмпард.

- Не знал о "Краснодаре" до попадания в одну группу, - откровенно признался он на пресс-конференции. И не стал произносить о сопернике дежурные комплименты, ограничившись фразой: "Команда впервые играет в группе Лиги чемпионов, и у нее большая мотивация".

Что касается "Краснодара", то помимо отсутствия нескольких ведущих игроков он испытывал и другие неприятности. К примеру, с продажей билетов. Примерно 11 500 (30 процентов вместимости арены) счастливых обладателей билетов определились за считаные часы. Однако тут же часть из них, замеченная в перепродаже, были лишены билетов. В результате возникла некоторая неразбериха.

Затем в субботу южане в важнейшем противостоянии внутреннего первенства уступили "Спартаку" - 1:3. Несмотря на это, главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев отметил: его команда готова к "Челси".

- Я вижу, что команда находится в состоянии боевой готовности. Да, у нас есть определенные небольшие проблемы, но не хочу о них говорить, - сказал Мусаев.

"Определенные проблемы" - это невероятно сложная кадровая ситуация в команде. В играх с французским "Ренном" и субботней со "Спартаком" в рядах кубанцев из-за травм и коронавируса на поле не выходили восемь (!) игроков основного состава. Но некоторые из них уже вернулись в строй. Остается верить, что "Краснодар", несмотря на все проблемы, достойно покажет себя в Лиге чемпионов.