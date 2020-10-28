Первые восемь добровольцев в Волгограде получили прививку от коронавирусной инфекции. Нужно сделать не один укол, а два - второй через три недели. Только тогда человек считается вакцинированным. Пока в регион поступило только 42 дозы препарата "Спутник V": вакцину распределяют очень небольшими партиями. Но до декабря Волгоградская область получит 2156 комплектов.

- Мы подобрали первую группу людей для вакцинациии. Это медики, работники социальной сферы, педагоги, сотрудники силовых структур. Приоритет отдали тем гражданам, у кого повышенный риск заражения. Посмотрим на реакцию организма у разных возрастных групп. Но в Москве, где уже сделаны прививки, ни у кого из пациентов не было осложнений, иногда только небольшая температура, - сказал председатель облздрава Анатолий Себелев.

Вакцину привозят в замороженном виде в сумках-холодильниках, хранится она при минус 18 градусах. За полчаса препарат оттаивает, и в течение следующих 30 минут его нужно ввести в организм. Укол делают в плечо, в дельтовидную мышцу. Добровольцы не сразу покидают больницу. Только когда врач убедится, что нет никакой негативной реакции, пациента отпускают.

Первым среди волгоградцев привили акушера-гинеколога Игоря Брамника. Выйдя из процедурного кабинета, он сообщил:

- Это не больно. Я абсолютно убежден в необходимости прививки для себя и своих близких.

- Я работаю в инфекционном госпитале. С первых дней эпидемии мы оказываем помощь больным COVID. Я и мои коллеги ходим в "красную зону", поэтому постоянно контактируем с зараженными. У нас есть серьезные защитные средства. Но на моих глазах погибла коллега, которая четыре месяца находилась на лечении. Это произвело на меня большое впечатление. Поэтому я принял решение о вакцинации, - сказал другой доброволец, хирург Андрей Воробьев.

Молодой участковый уполномоченный полиции из Волжского Клим Зименков тоже ни минуты не сомневался, идти или нет на укол.

- Мне предложили - я согласился, потому что общаюсь с большим количеством граждан, подвергаюсь риску заражения. Хочу обезопасить себя и близких, - отметил Клим.

Мнение политика

Татьяна Цыбизова, член комитета по охране здоровья Государственной Думы:

- От прививочной кампании должен быть хороший психологический эффект. Если получившие вакцину покажут устойчивость к вирусу, то количество антипрививочников резко сократится. Кто-то в соцсетях или даже в официальных СМИ выражает скепсис по поводу того, как быстро разработали вакцину. Сомнение пока мешает людям принять ее. Но вакцины пока и нет в промышленных объемах. Главное, чтобы государство было готово к потоку желающих, когда он появится. Пока что больше поток сомневающихся.

Мнение юриста

Сергей Дюжиков, профессор кафедры государственного (конституционного) права и кафедры прикладной конфликтологии и медиации юридического факультета ЮФУ:

- Действующее российское законодательство не обязывает граждан вакцинироваться. За некоторыми исключениями, лечение проходит только по доброй воле пациента. Законодатель может создать условия, стимулирующие граждан к вакцинации. Например, при устройстве на работу, при госпитализации и т. д. То есть в некоторых случаях могут требовать справку о прохождении вакцинации от COVID-19. Сейчас подобное происходит с тестированием на коронавирус. Например, человек поехал за границу и по возвращении он должен пройти обязательное тестирование. В дальнейшем эти условия могут распространить и на вакцинацию. Хочешь отправиться в санаторий - сделай прививку. Это не нововведение, ведь, к примеру, для того чтобы выехать в некоторые страны Африки и Азии, необходимо сделать прививку от малярии.

Мнение психолога

Светлана Кузенко, доцент кафедры психофизиологии и клинической психологии Академии психологии и педагогики ЮФУ:

- Несмотря на достаточно высокий уровень образованности в обществе, существует немало людей, кто отказывается от прививок. Вакцинофобия может значительно повысить риск распространения инфекционных заболеваний среди населения. В России существует календарь прививок, в него включены: туберкулез, корь, коклюш, краснуха, дифтерия, полиомиелит и другие.

Страх перед эпидемией COVID-19 присутствует в разговорах людей и заполняет СМИ. Появилось понятие "ковидиот": так называют людей, боящихся заразиться коронавирусом. Причем сочетание длительного страха, тревоги и стресса может оказать пагубное влияние на здоровье миллионов людей скорее, чем сам вирус. Отрицательные эмоции астенического типа, длящиеся продолжительное время, провоцируют психосоматические заболевания, многие из которых также могут приводить к летальному исходу. Еще основатель учения о стрессе Ганс Селье убедительно доказал, что на третьем периоде стресса, фазе истощения, сопротивляемость организма инфекции падает до критических значений. Таким образом, человек, боящийся заражения, через две - три недели становится отличной мишенью для вируса.

Занимайтесь аутогенной тренировкой, внедряйте в подсознание формулу: я справлюсь, я останусь здоровым. Вспоминайте случаи из своей жизни, когда вы успешно преодолевали какие-то трудности и выходили победителем. Как только вы заметили, что начинаете строить негативные прогнозы на основе неполных или непроверенных данных, остановитесь. Укрепляйте свой иммунитет. Способов существует много, используйте приемлемый для вас.

Мнение иммунолога

Татьяна Шкурат, профессор, доктор биологических наук, заведующая кафедрой генетики ЮФУ:

- В России разработана и разрешена к ограниченному использованию в группах риска вакцина "Спутник V" против коронавируса COVID-19. Согласно законодательству для вывода лекарства на рынок оно должно пройти три из четырех стадий клинических испытаний. Но вакцина "Спутник V" разрешена к использованию после двух фаз клинических испытаний на 38 добровольцах.

Практически все вакцины от коронавируса, которые перешли в третью фазу клинических испытаний, созданы генно-инженерным путем и не содержат живых "ослабленных" вирусов, то есть потенциально безвредны. Уверенность в эффективности созданной вакцины российским ученым придало то, что у всех 38 добровольцев (100 процентов) выработались антитела к коронавирусу.

Вакцина дает беспрецедентные возможности уменьшить человеческие страдания. Поэтому рассматривается сегодня как наиболее перспективное средство для укрощения пандемии.

Эффективность вакцинации снижается с возрастом и при наличии хронических заболеваний. Перед введением вакцины человек должен обязательно пройти общее врачебное обследование с оценкой состояния, анализом анамнестической информации и другими процедурами, сдать анализы на гепатит В и С, а также ВИЧ. Инъекция также не проводится, если температура тела выше 37 градусов. Нельзя делать прививку и тем, кто заразился коронавирусом. Возраст 60+ также является противопоказанием для вакцины "Спутник V".