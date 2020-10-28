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28.10.2020 19:12
Рубрика: Спорт

Дядя Леня, спасибо за пас

Леонид Слуцкий строит арену для детей на свои деньги
Текст: Роман Мерзляков ("Российская газета", Волгоград)
Российская газета - Федеральный выпуск № 245(8299)
Бывший тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий, ныне руководящий казанским "Рубином", взялся за строительство стадиона в родном Волгограде. Основные затраты - за свой собственный счет.
В свое время молодой волгоградец Леонид Слуцкий мог только мечтать о таком стадионе, какой он сейчас строит. Фото: фото из личного архива В свое время молодой волгоградец Леонид Слуцкий мог только мечтать о таком стадионе, какой он сейчас строит. Фото: фото из личного архива
В свое время молодой волгоградец Леонид Слуцкий мог только мечтать о таком стадионе, какой он сейчас строит. Фото: фото из личного архива

Несколько лет назад в городе открылась футбольная школа ЦСКА имени Слуцкого. Кроме армейского общества и лично Леонида Викторовича третьим партнером была местная физкультурная академия, предоставлявшая тренировочную площадку. Но прошло ее открытие, и Слуцкий остался один с набранными детьми. Поле для занятий пришлось арендовать по полной стоимости.

Фото: iStock
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Тем не менее бросать начатое дело тренер не стал. Хотя периодически отмечал в интервью, что никакой помощи от городских чиновников не видит. И чтобы не зависеть ни от кого, решил построить в Советском районе Волгограда чисто футбольный стадион. Название придумали сами воспитанники: "Бомбонера". Именно так называется арена знаменитого аргентинского клуба "Бока Хуниорс". Звучит более позитивно, чем имена других арен города, построенных еще в советское время: "Монолит", "Сталь", "Трактор", "Пищевик".

Отметим, что дети в школе Слуцкого занимаются бесплатно. Набрали несколько возрастов: с 2007 по 2014 год рождения. Кстати, именно с детского футбола Леонид Викторович начинал свою тренерскую карьеру. Об успешности его работы говорит то, что в национальной сборной, завоевавшей "бронзу" Евро-2008, были два его воспитанника из волгоградской "Олимпии": Денис Колодин и Роман Адамов.

На оформление документов ушел год. Технический заказчик согласовал с администрацией района размещение забора строительного участка и расположение подъездных путей. Со стройплощадки ведется онлайн-трансляция. К примеру, можно было увидеть, как проходит подготовка котлована - экскаватор и два грузовика занимались перераспределением грунта.

Моя мечта - создать для сотен и тысяч мальчишек условия для занятия футболом. Может быть, потом кто‐то из них вырастет в настоящую звезду российского и мирового футбола 

- Когда-то я себе поставил цель: или я худею к лету, или строю в Волгограде стадион за собственные деньги. Мы получили землю - отлично! Строим стадион, - говорит Леонид Слуцкий. - Нужно воспитывать своих звезд мирового футбола - таких, как Артем Дзюба! Или лучше...

Россияне уже перечислили на благое дело больше 170 тысяч рублей. Причем поддержать тренера решили болельщики самых разных команд.

Вот лишь некоторые комментарии к его видео:

"Дядя Леня, не подведи! Успеха и прямых рук. Верю, это отличный пример всем - какую пользу можно принести людям добрыми и честными намерениями!" "А я уже начал думать, что таких людей из спорта почти не осталось. И как тренер очень хорош, и как гражданин. Огромное уважение и наилучшие пожелания"...

Каким будет новый стадион, сегодня можно увидеть на макете. Фото: slutsky-school.ru
Прямая речь

"Несколько недель назад началось строительство стадиона "Бомбонера" для моей футбольной школы в Волгограде, - рассказал Леонид Слуцкий "РГ". - Это важнейший проект не только для школы, но и для всего города. Моя мечта - создать для сотен и тысяч мальчишек условия для занятия футболом. Может быть, потом кто-то из них вырастет в настоящую звезду российского и мирового футбола. На канале "Слуга футбола" в YouTube мы планируем подробно освещать ход строительства, рассказывать об интересных нюансах. Все, кто желает помочь этому важному социальному проекту, может присоединиться и внести свой вклад. Мы приветствуем всяческую поддержку".

Подготовил Илья Соболев

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