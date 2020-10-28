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28.10.2020 12:37

Дорогой императора

Почему Петр Первый предпочитал зимний отдых в Карелии
Текст: Елена Мелихова
Российская газета - Неделя - Юг России № 244(8298)
Поздняя осень и зима, как известно, время, благоприятное для отдыха и восстановления сил. Отправляясь в Карелию, живописный край, сочетающий красоту северной природы и пользу, которую она в себе несет, можно укрепить здоровье и восстановить физический и эмоциональный баланс. А еще побывать в церкви, которую построили по проекту и чертежам Петра Первого.
Церковь Святого Апостола Петра построили по проекту и чертежам русского императора. Фото: Санаторий "Марциальные воды" Церковь Святого Апостола Петра построили по проекту и чертежам русского императора. Фото: Санаторий "Марциальные воды"
Церковь Святого Апостола Петра построили по проекту и чертежам русского императора. Фото: Санаторий "Марциальные воды"

Карелия - край с удивительной историей, где еще в петровские времена около Равболота был открыт по велению императора первый российский курорт, после того как в 1714 году рабочий Кончезерского медеплавильного завода Иван Рябоев, страдавший "сердечною болезнею", случайно обнаружил целительный источник. Сам Петр Первый несколько раз приезжал сюда на отдых, чтобы поправить здоровье. И потом долгие годы основным профилем лечения на первом российском курорте, который ведет свою историю с тех давних времен, были сердечно-сосудистые заболевания.

Позднее советские ученые проводили исследования этого чуда природы. В 1933 - 1934 годах по заданию Центрального научно-изыскательного института курортологии специальная экспедиция во главе с гидрологом В. В. Ивановым и химиком Е. В. Ренгартеном детально изучила источник.

Единственным архитектурным памятником на российском курорте, сохранившимся до наших дней, является церковь Святого Апостола Петра. Построена она была в 1721 году. Это одноглавый крестообразный в плане храм из соснового бруса. Он отличался от произведений зодчества тех лет. Церковь даже прозвали "чужестранкой", так как внешне и по своему устройству она больше напоминала не российские, а европейские храмы. В ней сохранились подсвечники, сделанные руками Петра Первого: на досуге государь работал в мастерской.

Сейчас это церковь-музей. Службы там проводятся лишь по большим православным праздникам. Но она всегда открыта для посетителей, которые во время своего путешествия в Карелию могут прикоснуться к истории, которой богат этот удивительный край.

Церковь находится всего в нескольких десятках метров от санатория "Марциальные воды", расположенного в экологически чистом регионе, в отдалении от крупных городов, в окружении лесов и чистейших озер. В этих местах добывается и хранится легендарная габозерская грязь, признанная самой чистой (с наименьшей концентрацией примесей) по сравнению с другими лечебными грязями, которые добываются в северо-западном регионе.

Красота северной природы и ее целительная сила помогут обрестибодрость и душевное равновесие. Фото: Санаторий "Марциальные воды"

Сегодня функционирует четыре источника минеральной воды. Это самоизливающиеся железистые и крепкие железистые слабоминерализованные гидрокарбонатно-сульфатные и сульфатно-гидрокарбонатные, кальциево-магниевые и магниево-кальциевые, кислые, холодные воды. Содержание железа в них в течение года изменяется не более чем на 11 мг/л. Вода источников курорта уникальна по содержанию двухвалентного железа, которое особенно хорошо усваивается организмом.

В Карелию едут люди с травмами, ограниченными возможностями здоровья, с поражениями позвоночника, с сердечно-сосудистыми и кожными заболеваниями, желающие зарядиться бодростью и обрести силы, очистить организм от шлаков и омолодиться.

- Вовсе не случайно Петр Первый приезжал сюда на отдых четырежды именно зимой и ранней весной и проходил здесь лечение по три - четыре недели. В это время снежная Карелия очень красива, а воздух особенно насыщен кислородом, - говорит генеральный директор санатория Анна Богомазова.

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