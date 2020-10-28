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Жители и гости Астраханской области стали искать новые маршруты, и туристический рынок подхватил инициативу. Любителям приключений стали предлагать настоящую экзотику: участие в "родах" осетров, дегустацию разноцветных арбузов и поездку в африканскую пустыню.

- Я столько чистого песка в жизни не видела. Для ребенка - просто песочница мечты, а для мужа - экстрим, он прокатился на джипе по барханам, - астраханка Ольга Айтахунова в восторге от поездки к "Большому брату", песчаному километровому бархану, образовавшемуся в местных степях. Когда-то его облюбовали организаторы знаменитых ралли-рейдов "Золото кагана" и "Шелковый путь", а теперь в пандемию открыли для себя туристы. Любителей новых ощущений не пугает полное отсутствие инфраструктуры: в пустыне нет ни кафе, ни дорог, ни заправок.

- Мы там провели два часа, а потом еще столько же ждали, пока друзья вытащат нашу машину, - смеется Ольга. Неполадка не испортила впечатления от необычного отдыха.

Фото: Пресс-служба минтуризма Республики Крым
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- У гонщиков есть понятие "точка для взятия", - рассказал "РГ" основатель внедорожного движения в Астрахани Вячеслав Жарасов. - Когда мы готовили в 2008 году здесь гонку, специально искали труднопроходимые места. И в степях Наримановского района наткнулись на песчаные барханы, это были как раз такие точки. Нужно было название для этой высоты, и как-то само пришло - "Большой брат". Всем понравилось, закрепилось. Мы, кстати, тогда подумали, что туристам будет здесь интересно. Место живописное, пески постоянно перемещаются, рельеф меняется, на рассвете и закате пейзажи просто космические.

В пустыню едут и дикарями с палатками, и организованно с гидами. Стоимость пятичасовой экстрим-поездки от двух (большой группой) до шести (индивидуальный тур) тысяч рублей с человека. Тур так популярен, что многие готовы доплатить, чтобы не ждать, пока наберется группа. Все хотят покататься по песчаным волнам, как по снежным горкам, увидеть ящериц, встретить закат и наводнить соцсети экзотическими фото.

Областные туроператоры отмечают: нынешней осенью гостей в регионе стало больше. На руку играет погода, в середине октября в Астрахани +20.

Кстати

Программа кешбэка, по которой туристы, путешествующие по нашей стране, могут получить компенсацию за часть потраченных средств, продлена до 10 января 2021 года. На эту программу правительством выделено 15 миллиардов рублей. Кстати, по обновленным условиям программы, сегодня доступны предложения начиная от двух ночей, а не от четырех, как ранее.

По мнению министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко, программа стимулирования внутреннего туризма - абсолютное новшество в продвижении регионов и у нее, безусловно, хорошие перспективы.

- Это отличный бонус для наших туристов. Ведь благодаря этому отдыхающие могут частично компенсировать свои затраты. У них появилась возможность сэкономить и потратить эти деньги на увлекательные экскурсии или провести на отдыхе больше времени, - считает генеральный директор санатория "Северное сияние" Сергей Мишарин.

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