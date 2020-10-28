В Дербенте на смотровой площадке цитадели Нарын-Кала установили памятник поэту и мыслителю средневекового Востока Низами Гянджеви.

Скульптор Магомед-Али Алиев изобразил поэта сидящим за работой с пером в руке. Фото: Милана Байрамова

Гянджеви является классиком персидской поэзии. Считается, что он внес в персидскую эпическую поэзию разговорную речь и реалистический стиль.

Мэрия Дербента выбрала данный вариант памятника на конкурсной основе. Его автором стал скульптор Магомед-Али Алиев, изобразивший поэта сидящим за работой с пером в руке.

В городе есть и парк имени Низами Гянджеви. Сейчас здесь проходит масштабная реконструкция. После ее окончания памятник с крепости Нарын-Кала будет перенесен туда.

В парке стоял другой памятник классику персидской поэзии. Но он не раз подвергался нападению вандалов. Новый же изготовлен из бронзы и гранита, вокруг будет светодиодная подсветка, которая создаст сказочную атмосферу, рассказал мэр Дербента Хизри Абакаров.

Парк имени Низами Гянджеви расположен вдоль стены цитадели Нарын-Кала, где на протяжении многих лет идут археологические раскопки. Недавно здесь были обнаружены надмогильные памятники, датируемые приблизительно X - XV веками до нашей эры. В проект благоустройства парка пришлось внести изменения, чтобы не помешать археологам.

Был найден оригинальный выход. Решено построить амфитеатр у зоны раскопок, чтобы посетители парка могли наблюдать за работой специалистов.