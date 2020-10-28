Знаменитый путешественник Федор Конюхов представил в Краснодарском краевом художественном музее имени Ф.А. Коваленко своеобразный отчет о своих экспедициях. Это более 30 работ: картины, графика и скульптура. Среди схваченных впечатлений - раскаленные пески Африки, подсвеченные холодной зеленью океанов айсберги Антарктиды, а еще альбатросы - верные спутники кораблей в Южном полушарии.

Одно из знаковых полотен - "Красный человек, или 300 лет моей жизни". На холсте - собирательный образ лыжника, усталого, тяжело опирающегося на палку, но продолжающего идти к сокровенной цели, Северному полюсу. Так и в жизни русский путешественник никогда не сворачивает со своего пути, подчас вызывая критику коллег. Только вот всегда ли цель оправдывает средства?

- Даже Эверест не стоит того, чтобы жертвовать ради него жизнью, - отвечает философски Конюхов, а затем продолжает: - У меня не было рубежа, после которого я стал путешественником или художником. Рисовал с детства, но не спешил определяться с профессией. После восьмого класса придумал себе испытание - если смогу в одиночку переплыть Азовское море и не испугаюсь тяжелой физической работы на веслах, то пойду в мореходное училище. Вышел из запорожского села Чкалово, а причалил к берегу возле Темрюка. Потом трое суток тащил лодку домой вдоль берега, питаясь тем, что подвернется. Каждому человеку при рождении Бог дает судьбу и талант. Важно к себе прислушиваться, понять, что тебе ближе.

По словам путешественника, к экспедициям он готовится по десять-двадцать, а то и больше лет, но в полевом графике пауз нет: по возвращении из похода, как правило, с головой погружается в следующий проект. Так, в 2021-2022 годах Федор Филиппович планирует совершить первые в истории одиночные переходы Атлантического и Тихого океанов на катамаране на солнечной энергии. На первом этапе Конюхов пройдет три тысячи морских миль от Канарских островов до Антигуа, а на втором - расстояние между Чили и Австралией. Маршрут займет около полугода.

Катамаран спроектировал британский дизайнер Фил Моррисон, ранее уже разработавший три весельные лодки для Конюхова. Палубу оборудуют измерительными приборами, записывающими показания работы солнечных модулей и аккумуляторов. Полученные данные поступят технологическим партнерам проекта. Хотя на борту жить все равно что в центрифуге, путешественник станет вести видеодневник, ежедневно отмечать наличие пластиковых отходов в воде. В этой экспедиции, как и во многих других, ему помогает старший сын Оскар.

- Хочется показать, что на солнечной энергии можно осуществлять многодневные переходы как в одиночку, так и в команде, - говорит Оскар Конюхов. - Катамаран строят на английской верфи, но мы также стараемся использовать отечественные комплектующие - композитные материалы, солнечные батареи. Дело в том, что в России пока не развито гаражное производство. Чтобы заказать подобное судно, нужно обращаться на завод, выделять цеха, людей. Такие разработки везде ведутся частными инвесторами.

Одновременно по инициативе отечественной инжиниринговой компании и Федора Конюхова начались работы по созданию самолета "Альбатрос" с электрической силовой установкой и солнечными модулями. И возможно, совсем скоро мы услышим о первом в мире беспосадочном кругосветном перелете... на экологическом топливе.

Кстати

В первые дни работы выставки "Палитра Пилигрима" в Краснодаре "Почта России" приняла к отправке более 200 уникальных открыток-репродукций картин известного путешественника. В фойе музея специально установлен почтовый ящик, куда можно опустить послания, адресованные родным и друзьям в разных концах мира.