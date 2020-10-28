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28.10.2020 21:00
Рубрика: Культура

Как сыграть пандемию

В Краснодарской драме представили документальный спектакль "Аритмия человечности"
Текст: Анна Юркова ( "Российская газета", Краснодар)
Российская газета - Федеральный выпуск № 245(8299)
Краснодарский драмтеатр представил первую онлайн-премьеру "Аритмия человечности. Хроники пандемии в истории болезни одного отделения". В ее основу легли подлинные события из жизни врачей кардиологического отделения N2 краснодарской больницы скорой помощи - весной этого года они первыми столкнулись с коварной болезнью лицом к лицу.
В основе спектакля - реальные события из жизни врачей краснодарской больницы скорой помощи. Фото: Владимир Аносов В основе спектакля - реальные события из жизни врачей краснодарской больницы скорой помощи. Фото: Владимир Аносов
В основе спектакля - реальные события из жизни врачей краснодарской больницы скорой помощи. Фото: Владимир Аносов

- "Аритмия" - синтез документального и традиционного театра, основанный на реальных интервью наших докторов, - объясняет постановщик спектакля режиссер Елена Журавлева. - На мой взгляд, проект получился не просто о пандемии. Работая над ним, мы приблизились к пониманию того, благодаря чему эти люди справляются с неимоверным напряжением, благодаря чему они способны преодолеть страх, боль и буквально вытаскивать из смерти других. Почему они способны служить профессии, почему при всех своих переживаниях способны идти вперед. Так что для меня этот проект прежде всего про людей...

Фото: Reuters
В легендарном оперном театре Ла Скала произошла вспышка коронавируса

В спектакле играют заслуженная артистка России Вера Великанова, заслуженные артисты Кубани Мария Грачева, Наталья Арсентьева, Сергей Мочалов. Каждый из них рассказывает на сцене личную историю своего прототипа - как пришел в профессию, как пережил в ней тяжелые и радостные минуты. А еще о том, как пандемия вдруг стала жутко осязаемой. Первая реакция на положительный тест на коронавирус - растерянность, страх, одиночество. Как взять себя в руки? "Двадцать дней, проведенных на больничной койке, стали для меня серьезным испытанием. И я понял одну штуку: если очень сильно хотеть выздороветь, хотеть жить, - можно сделать даже невероятное", - звучат со сцены слова анестезиолога-реаниматолога Юрия Липатова.

Ткань монологов сплетена, один перетекает в другой. Врачи признаются, что поначалу с сомнением отнеслись к затее театра, но потом стало любопытно...

- Все началось с серии интервью, - признается заведующий первичным сосудистым отделением для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения Надежда Ермаченко. - Рассказывали о себе и своем состоянии, когда мы оказались запертыми на карантин в больнице с пациентами. И это оказалось интересно: я наговаривала голосовое сообщение о себе и стала вспоминать свою жизнь с момента, как решила стать врачом... А сейчас хочется, чтобы спектакль помог людям серьезнее относиться к этой проблеме. Да, наверно, врачи, как все люди, не абсолютны, не совершенны. Но мы всегда хотим вылечить людей. Мы - нужны.

В рамках одного спектакля невозможно рассказать о каждом из тех, кто ежедневно возвращает людям здоровье и жизнь. "Аритмия человечности" - лишь малая часть большой истории, которая все еще пишется. И, как надеются авторы спектакля, после снятия всех ограничений он войдет в репертуар театра и будет идти на малой сцене. Пока же - его можно увидеть в онлайн-формате на сайте театра.

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