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28.10.2020,  
10:05
Текст:  Светлана Цыганкова

В Минобороны рассказали об испытаниях Ми-28НМ и Ми-26Т2В

Перспективные вертолеты Ми-28НМ, Ми-38Т и Ми-26Т2В в настоящее время проходят испытания. Их главная цель - повысить боевые возможности ВКС России.

Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
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Об этом в День армейской авиации газете "Красная звезда" рассказал начальник армейской авиации ВКС России полковник Игорь Романов. Он добавил, что программа испытаний идет по графику. В ближайшее время вертолеты поступят в Государственный центр боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации, в вертолетные полки и бригады.

Вертолеты Ми-28НМ, Ми-38Т и Ми-26Т2В были представлены на Международном военно-техническом форуме "Армия-2020". Винтокрылые машины оснащены новым оборудованием и имеют улучшенные летные характеристики.

Ми-28НМ - модернизированный ударный вертолет. Комплекс "Хризантема" с радиоэлектронной системой управления дает ему возможность поражать танки с броней до 1200 миллиметров на расстоянии до шести километров. Для Ми-28НМ разработана и ракета с дальностью поражения до 25 километров.

Ми-26Т2В получил новый бортовой комплекс обороны "Витебск". Он не только обнаруживает угрозы, но и противодействует им. Благодаря этому сбить вертолет с помощью ПЗРК практически невозможно. Светосигнальное оборудование Ми-26Т2В адаптировано под использование очков ночного видения. Машина имеет улучшенную систему связи.

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