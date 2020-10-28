Руководитель муниципальной "Службы спасения" Новороссийска Алексей Одеров - человек, известный во всем крае. С недавних пор он начал вести блог в Instagram, где рассказывает подписчикам о героических буднях спасателей. Но больше всего людей изумляет его готовность прийти на помощь еще и попавшим в беду животным.

Алексей убежден: "В любом случае - это всегда чья-то спасенная жизнь, и зверю она дана так же, как и человеку".

...Нынешним летом в районе памятника воинам-защитникам на улице Свободы женщина увидела двух птенцов чаек. Они шагали по тротуару вдоль оживленной дороги и легко могли попасть под колеса автомобиля. Спасатели выехали на место и поймали найденышей, затем передали их заявительнице, которая, как выяснилось, уже имела опыт выкармливания птенцов.

А в конце августа в открытый колодец с коммуникациями провалилась собака. При помощи веревки спасатели спустились туда и достали "пострадавшего" - им оказалась немецкая овчарка. Пес был целехоньким, ни единой царапины, но находился в растерянности. Его увезли на базу, а через несколько часов после публикации новости в соцсетях бедолагу забрала хозяйка. Выяснилось, что уже несколько дней она безуспешно разыскивала своего питомца.

- Если честно, случаи с животными я не особо выделяю, но была необычная история с полозом, крупным, длиной почти 1,5 метра: он пробрался под автомобиль и умудрился обвить стойку переднего колеса, - вспоминает Алексей Одеров. - А однажды пришлось проводить целую спецоперацию - снимать колеса, защиту, подкрылки автомобиля, чтобы вытащить застрявшего в двигателе котенка. Бывало, приходилось и спускаться в вентиляционные шахты, пробивать бетонные стены в многоквартирных домах, и всегда люди относились к этому с пониманием.

Обычно хорошо запоминаются курьезные случаи. Например, история с домашним тигром. Его хозяина в Новороссийске арестовали, и встал вопрос: что делать с полосатым хищником? Договорились отвезти в "Сафари-парк" соседнего Геленджика, но так как не было ни клетки, ни других страховочных приспособлений, большую кошку транспортировали в аварийно-спасательном автомобиле.

Бывало, приходилось и спускаться в вентиляционные шахты, пробивать бетонные стены в многоквартирных домах, и всегда люди относились к этому с пониманием.

И все же, хотя подобные истории поднимают настроение, далеко не каждый выдерживает тяготы профессии. Бывает, первый же выезд на ДТП с жертвами - и человек уходит. Кроме того, работа спасателя требует большой физической силы - приходится тушить пожары, искать в горах потерявшихся грибников и туристов, вытаскивать упавших с высоты пострадавших, поэтому ежемесячно сотрудники сдают нормативы, проводят тренировки по альпинизму.

- Не знаю, почему другие отряды не занимаются спасением животных, возможно, из-за того, что элементарно не хватает средств, - рассуждает Алексей Одеров. - Мы ведь и сами зарабатываем: наш аварийно-спасательный отряд также оказывает платные услуги предприятиям, и на эти средства мы закупаем технику, оборудование, автомобили, бензин. Поэтому несложно реагировать на такие вызовы. Помню, в службу позвонила молодая женщина - мать троих малышей возрастом от одного до четырех лет. В доме хомяк залез под шкаф, и она не может его сдвинуть, чтобы вытащить зверька. Выехали, отодвинули, нашли, посадили в клетку. Женщина просияла от радости: "В жизни не поверила бы, что приедут вызволять хомяка!" А я ответил, что не из-за хомяка это, а чтобы уберечь ее детей от несчастного случая, вдруг бы стенка упала. А такие примеры были в моей практике - одна женщина полезла за котом на козырек балкона и сорвалась вниз. Так что важно не просто спасти, а предотвратить несчастье.

Звуки мяу

Неделю назад в службу спасения Новороссийска позвонила старшая по дому на улице Мефодиевской и попросила помощи: из вентиляционной шахты на первом этаже доносится жалобное мяуканье. Приехав на место, спасатели спустились в подвал и при помощи слесарных инструментов проделали дыру в потолке рядом с канализационной трубой. Рыжий кот сразу очутился в руках хозяина. Оказалось, усатый провалился в шахту и в течение семи суток находился в заточении. Так что никогда не отчаивайтесь!