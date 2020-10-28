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28.10.2020 20:56
Рубрика: Общество

В Севастополе проверят смерть в больнице вылеченного от COVID-19 пациента

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

В севастопольской инфекционной больнице проверят обстоятельства смерти вылеченного от COVID-19 пожилого мужчины, которого медперсонал якобы оставил на пять часов в боксе вместе с другими пациентами. Об этом журналистам сегодня сообщил директор департамента здравоохранения Севастополя Сергей Шеховцов.

Фото: Пресс-служба минздрава Республики Крым
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- В инфекционной больнице скончался пациент, которому было 94 года. Его готовили сегодня к выписке, он уже выздоровел. Пациенты, что лежали с ним в одной палате, высказали упреки в адрес медперсонала. По этому поводу проводится служебная проверка, - заявил Шеховцов.

Ранее сегодня городской телеканал "Первый севастопольский" сообщил, что в инфекционной больнице умершего пожилого мужчину оставили в запертом боксе с другими пациентами на пять часов. Его соседи по палате прислали в редакцию видео и рассказали об инциденте.

По словам автора видео Владимира Вайнера, дедушка вечером 27 октября почувствовал себя плохо и звал на помощь, но никто не отреагировал. Утром 28 октября он умер. Двое соседей по палате стали звать медиков - безуспешно. Нажимали кнопку вызова медперсонала, стучали в окна, чтобы привлечь внимание. Они говорят, что не было и ежедневного обхода врача - в палату никто не заходил очень долгое время. Лишь к обеду они смогли привлечь внимание медсестры, которая пришла и сделала мертвому мужчине ЭКГ. По словам Вайнера, она заявила, что умерший еще жив.

Сергей Шеховцов сообщил, что сегодня поручил главврачу больницы, депутату заксобрания Севастополя Инге Матяж лично проверить работоспособность системы вызова медицинского сотрудника во всех боксах.

- Она надела средства индивидуальной защиты, зашла сама в модуль, проверила все кнопки вызова - все они в рабочем состоянии, - сообщил Шеховцов. - В этом боксе также есть видеонаблюдение, которое постоянно работает.

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