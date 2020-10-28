В Туапсе на тушение сильного лесного пожара вылетел вертолет

В Туапсинском районе Кубани произошло крупное возгорание лесной подстилки. Из аэропорта Геленджика к месту пожара вылетел вертолет Ми-8 Южного авиационного спасательного центра МЧС России. Забор воды будет осуществляться из акватории Черного моря.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, информация о пожаре поступила в среду в 8.55 от оперативного дежурного Краснодарского краевого лесопожарного центра. На место пожара направлены 66 человек и 12 единиц техники.

На 13.00 площадь возгорания составила 6,2 гектара. Тушение пожара осуществляется ранцевыми огнетушителями и хлопушками. Также привлечена беспилотная авиация.

В непосредственной близости от пожара расположены села Анастасиевка Ростовской области (в пяти километрах) и Гойтх Краснодарского края (в девяти километрах), куда направлены подразделения Туапсинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС и подразделение муниципальной пожарной охраны района.

В оперативном ведомстве функционирует оперативный штаб. Ситуация находится на особом контроле.