Жителя Кубани задержали за ложные звонки о минировании зданий

В Абинском районе Кубани завершено расследование уголовного дела о заведомо ложном по частям 1 и 2 статьи 207 УК РФ в отношении 25-летнего местного жителя.

"По данным следствия, обвиняемый, находясь по месту проживания, из хулиганских побуждений сообщил в полицию по телефону ложные сведения о якобы существующей угрозе зданию железнодорожного вокзала, - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по региону. - По указанному адресу незамедлительно прибыли полицейские и представители экстренных служб. Предметов, угрожающих жизни и здоровью граждан, правоохранители не обнаружили".

Сотрудники уголовного розыска со специалистами УФСБ России по Краснодарскому краю установили личность и местонахождение злоумышленника. Правоохранители задержали 25-летнего местного жителя по месту его проживания. При обыске у него обнаружили и изъяли сим-карты и мобильный телефон, с которого он звонил.

Также установлена причастность молодого человека еще к четырем фактам заведомо ложных сообщений в полицию о якобы существующей угрозе зданиям районных школ, торгового центра, больницы и вокзала.

Фигурант находится под домашним арестом. Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.