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28.10.2020 06:50

Зачем свинокомплексу "Уральскому" ребрендинг

Текст: Татьяна Казанцева (Свердловская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 244(8298)
О том, что изменится на свинокомплексе "Уральском" под новой вывеской "Сибагро" в Свердловской области, "РГ" рассказал директор предприятия Владимир Стогний.
Владимир Стогний: Мы хотим, чтобы нас узнавали на федеральном уровне. Фото: Татьяна Андреева/РГ Владимир Стогний: Мы хотим, чтобы нас узнавали на федеральном уровне. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Владимир Стогний: Мы хотим, чтобы нас узнавали на федеральном уровне. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Владимир Иванович, "Уральский" хорошо известен в регионе и за его пределами. Не боитесь, что после ребрендинга с потребителями придется знакомиться заново?

Владимир Стогний: Нет, к тому же ребрендинг - не просто смена названия. Наше предприятие входит в крупную агропромышленную компанию. Общая концепция ее развития требует объединения усилий 11 предприятий на территории от Урала до Владивостока в трех направлениях - свиноводство, растениеводство и мясопереработка. Мы хотим, чтобы нас узнавали как единое целое на федеральном уровне.

Что это даст?

Владимир Стогний: Качество, рейтинг. Укрупнение - мировая тенденция. Она приведет к тому, что в магазинах Сибири, Урала или Улан-Удэ можно будет купить достойный продукт, произведенный по единым стандартам качества.

Говорят, селекционно-генетический центр в Тюменской области тоже имеет отношение к холдингу…

Владимир Стогний: Да, это важная часть технологической цепочки, одна из составляющих менеджмента качества. Качество мяса на 30 процентов зависит от генетики поросенка. Все остальное - от микроклимата, качества зерна и умелых рук работников…

Чего добился свинокомплекс за 14 лет?

Владимир Стогний: Сегодня на предприятии содержится более 230 тысяч голов свиней. Мы производим 60 тысяч тонн мяса в год - на 80 процентов закрываем потребности региона в свинине. Развиваем растениеводство. Кормовая база на 10 процентов - наша собственная, остальное закупаем.

"Уральский" построили по датским технологиям. Интересно, какие поправки пришлось внести, какие технологии корректировать?

Владимир Стогний: Действительно, мы провели серьезную модернизацию систем микроклимата, ведь в Дании нет таких резких перепадов температуры. Изменили кормовую базу: у нас пшеница другого качества, путем проб и ошибок выбрали свою рецептурную составляющую. В Дании производство свинины развивалось столетиями, а нам пришлось учиться этому практически с нуля.

Кстати, как вы решаете кадровую проблему?

Владимир Стогний: Десять лет назад мы испытывали острый дефицит работников - требовались врачи, зоотехники, рабочие… Сейчас стало намного легче. Радует, что текучесть кадров за восемь месяцев 2020 года составила всего 0,5 процента. Более того, к нам даже стоит очередь желающих работать.

Это местные жители?

Владимир Стогний: Немало так называемых "внутренних" мигрантов. Среди высококлассных специалистов их более 60 процентов. Освоившись, уроженцы Томска, Кургана, например, уже не хотят уезжать, несмотря на хорошие предложения. Мы выплачиваем подъемные, компенсируем затраты на переезд, аренду квартиры. Хорошая работа, зарплата, транспортная доступность - что еще нужно? Гордимся, что создали для работников комфортные условия труда. Невозможно перечислить все меры поддержки, упомяну лишь санаторно-курортное лечение, доставку служебным транспортом, горячие обеды.

Вы тесно сотрудничаете с местными властями, участвуете в программах развития территорий. Чем они подкреплены?

Владимир Стогний: Наши налоговые отчисления ежегодно растут. Например, в 2017 году мы перечислили в федеральный бюджет 280 миллионов рублей, в местный - 1,4 миллиона. В 2019-м федеральный бюджет пополнили уже на 320 миллионов, местный - на 2,4 миллиона. В этом году общая сумма налогов превысит 350 миллионов рублей.

Что в планах?

Владимир Стогний: Одна из амбициозных задач "Уральского" - строительство современного комбикормового производства. Проект дорогостоящий - стоимостью около миллиарда рублей, но он позволит сделать еще прозрачнее систему менеджмента качества. Кроме того, это дополнительные рабочие места.

Есть ли резервы у предприятия?

Владимир Стогний: Интенсивность производства можно нарастить - например, получить от одной свиноматки не 14, а 15 поросят, увеличить среднесуточный привес с одного кило до килограмма ста граммов. Другими словами, возможности есть, но они не безграничны. Уже в следующем году мы достигнем запланированной производственной мощности в 101 процент.

Получается, вы практически достигли потолка?

Владимир Стогний: Территорию нельзя расширять без наличия земель сельхозназначения. Это главный сдерживающий фактор. Однако я не исключаю расширения производства в других районах Свердловской области.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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