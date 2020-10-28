С 1 января 2020 года в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) началась реформа. Переходный период закончился 1 июля, сейчас идет второй этап. Как изменилась работа и статус судебного пристава-исполнителя, рассказала руководитель Главного управления ФССП по Свердловской области подполковник внутренней службы Альбина Сухорукова.

Альбина Халилевна, какие перемены претерпела ваша служба?

Альбина Сухорукова: В первом полугодии сотрудники Главного управления ФССП по Свердловской области, которые изъявили желание перейти с гражданской службы в орган принудительного исполнения, прошли серьезный отбор: профессиональное психологическое тестирование, прохождение полиграфа, тесты на знание законодательства РФ и русского языка, медицинское освидетельствование, состоялась сдача нормативов по физической подготовке.

Сейчас открыт набор претендентов на должности в органы принудительного исполнения. Для начальников отделов и руководящего состава обязательно оконченное высшее юридическое образование. Для кандидатов на рядовые должности допустимо и высшее экономическое, и педагогическое, и психологическое образование. Соискатель должен быть не моложе 18 лет, предельный возраст поступления на службу - 40 лет. Ограничения и запреты для работы в ФССП указаны в ст. 14 328-ФЗ. Так, нельзя работать приставом при наличии судимости, при прекращении уголовных дел по нереабилитирующим основаниям.

Реформа в первую очередь направлена на повышение профессионального уровня сотрудников и качества кадрового отбора, а также улучшение условий и оплаты труда, чтобы служба была привлекательной и интересной для квалифицированных кадров, выпускников высших учебных заведений, конкурентоспособной на рынке труда. Достойная и стабильная заработная плата, возможность должностного роста, социальные гарантии, стабильность и уверенность ждут всех желающих стать сотрудниками ГУФССП России по Свердловской области.

Раньше у вас в коллективе преобладали женщины. Как полагаете, сейчас соотношение изменится?

Альбина Сухорукова: Служба в Главном управлении ФССП по Свердловской области теперь по социальным гарантиям, пенсионному обеспечению фактически приравнена к службе в правоохранительных органах, так что гендерный состав может меняться. Но мы это увидим позднее, в течение 2-3 лет. Традиционно среди судебных приставов-исполнителей преобладали женщины, а среди приставов, обеспечивающих деятельность судов, - мужчины.

Увеличилась ли нагрузка на судебных приставов-исполнителей?

Альбина Сухорукова: Небольшое снижение поступления на исполнение документов прослеживалось с начала года, тем не менее средняя нагрузка соразмерна с 2019-м - около 4000 исполнительных производств на одного судебного пристава-исполнителя. Процесс принудительного исполнения в ГУФССП по Свердловской области в настоящее время в значительной степени автоматизирован. Таким образом решается вопрос нагрузки на сотрудников. Большая часть работ выполняется посредством электронного документооборота, и количество контрагентов, с которыми мы в электронной форме обмениваемся информацией, из года в год увеличивается. Основная масса межведомственных запросов (например, в кредитные организации) также осуществляется в электронном виде. Это позволяет снизить нагрузку на судебных приставов и заинтересовать потенциальных соискателей на должности. Все меры принудительного исполнения, направленные на понуждение должников к погашению задолженности, исполняются судебными приставами в полном объеме.

Уменьшение числа дел связано с перерывом в работе судов или в регионе стало меньше должников?

Альбина Сухорукова: Незначительное уменьшение поступления исполнительных документов произошло за счет снижения поступления к взысканию штрафов ГИБДД: пока действовали ограничения, люди меньше ездили на автомобиле, работали удаленно. Также снизилось поступление документов по налогам юридических лиц - на федеральном уровне был введен мораторий на такие взыскания. Долги по алиментам, за коммунальные услуги остались на уровне 2019 года. Небольшое увеличение, около трех процентов, наблюдается по кредитным долгам. Стали чаще приостанавливать деятельность юридических и индивидуальных предпринимателей в качестве административного наказания за нарушение указов президента и губернатора о введении режима повышенной готовности, несоблюдение санэпиднорм. С марта у нас было около 200 таких исполнительных производств. Хочу отметить, что ни один нарушитель деятельность не возобновил - судебные приставы регулярно это проверяют. Все нарушения предпринимателями были устранены, кто-то даже сделал это досрочно, то есть бизнес в целом повел себя ответственно.

Снижение числа дел по зарплате говорит о том, что даже в такой непростой период работодатели стараются своевременно платить сотрудникам

А что с долгами по зарплате? Все-таки многие предприятия несколько месяцев были в простое.

Альбина Сухорукова: В 2020 году в работе находилось 14 тысяч исполнительных документов о взыскании зарплаты. Судебные приставы-исполнители взыскали свыше 200 миллионов рублей в пользу работников предприятий региона. Также хотелось бы отметить, что количество предъявляемых исполнительных производств за 2020 год снизилось на 4000 по сравнению с предыдущим годом: данная ситуация говорит о том, что предприятия в период сложной эпидемиологической обстановки стараются справляться с выплатой заработной платы в досудебном порядке.

У многих предпринимателей сейчас нет возможности выполнять обязательства в прежнем объеме, но при этом есть риск заработать уголовное дело за уклонение. Он реален?

Альбина Сухорукова: В части взыскания задолженности по исполнительным производствам нам подследственны составы преступлений, предусмотренные статьями УК РФ 157 (уклонение от уплаты алиментов), 177 (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности), 315 (злостное уклонение от исполнения судебного решения, а также воспрепятствование его исполнению). К уголовной ответственности помимо должников могут быть привлечены и третьи лица, если в их действиях обнаружится состав преступления по ст. 315 УК РФ за намеренное неисполнение постановления судебного пристава-исполнителя - это рассматривается как воспрепятствование исполнению решения суда. Если мы получили информацию о том, что директор предприятия намеренно занижает зарплату алиментщику, уведомляем об этом Федеральную налоговую службу для проведения проверки и подтверждения факта уклонения, в том числе от уплаты НДФЛ.

Стало ли меньше жалоб на работу коллекторских агентств после того, как ФССП установила надзор за ними?

Альбина Сухорукова: Даже сертифицированные организации периодически продолжают нарушать законодательство: излишне часто контактируют с должником, звонят родственникам без их согласия, на работу. Всего за 9 месяцев 2020 года составлен 61 протокол об административных правонарушениях. Например, за взаимодействие по вопросам взыскания просроченной задолженности с должником посредством телефонных переговоров и текстовых сообщений, превышающих допустимое количество, предусмотренное положениями 230-ФЗ, решением Свердловского областного суда одна из микрофинансовых организаций привлечена к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ, в виде административного штрафа в размере 150 000 рублей.

Поэтому, как правило, после составления протокола нарушения прекращаются. На мой взгляд, это самый важный результат с точки зрения профилактики.

В ваше поле зрения попадают только зарегистрированные в Свердловской области организации. А как быть с иногородними, третирующими людей?

Альбина Сухорукова: Обращения в Главное управление приходят от заявителей, проживающих на территории Свердловской области, и независимо от места нахождения юридического лица. Мы как административный орган рассматриваем обращения граждан, зарегистрированных в Свердловской области, в случае выявления правонарушения составляем протокол независимо от места регистрации юридического лица. По юридическим лицам, включенным в государственный реестр, передаем информацию о составлении протокола коллегам в другой территориальный орган, где данное юрлицо было включено в госреестр.

Вы сказали, что полномочия приставов почти не изменились, после того как они надели погоны. А что с ответственностью за ошибки?

Альбина Сухорукова: Если установлено, что должностное лицо виновно в нанесении ущерба бюджету, ему предъявят регрессный иск от имени государства.

При этом и самим взыскателям также нужно повысить свою ответственность за выбор контрагентов. Прежде чем подписывать любые договоры, настоятельно советую обратиться к онлайн-сервису ФССП России "Банк данных исполнительных производств". Посмотрите, нет ли вашего контрагента в недобросовестных неплательщиках, это убережет вас от заключения договора с организацией, которая, возможно, реализует некачественный товар или недобросовестно оказывает услуги, либо с человеком, который продает автомобиль с обременением. За 2020 год к помощи сервиса граждане обратились свыше двух миллионов раз, и почти 150 тысяч квитанций на оплату задолженности было скачано с помощью сервиса "Банк данных исполнительных производств".

Справка

О коррупционных правонарушениях граждане могут сообщить по телефонам доверия ГУФССП: 8 (343) 286-06-53; 362-27-47; 362-27-48.