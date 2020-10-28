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28.10.2020 15:33
Рубрика: Общество

Эксперты выяснили, в каких городах Урала самый грязный воздух

Текст: Юлия Мякишева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Наблюдение 13 городов УрФО в период с 2010 по 2019 год показало, что самый плохой воздух в Магнитогорске и Кургане.

Информацию об обстановке озвучил начальник Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Игорь Роговский на межрегиональном совещании по вопросам окружающей среды при Генпрокуратуре РФ, сообщает "Интерфакс".

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По итогам 2019 года самый некачественный воздух в Кургане. Там уровень загрязнения менялся от очень высокого в 2010, 2012, 2013 годах до высокого в остальные годы. В 2018 году был отмечен повышенный уровень загрязнения атмосферы. Чаще всего в воздухе Кургана находили бензопирен, формальдегид, оксид углерода, сажу и диоксид азота, говорится в материалах мониторинга.

С 2010 по 2018 годы в Магнитогорск отличался высокими показателями загрязнения атмосферного воздуха по ряду веществ: формальдегиду, бензопирену, взвешенным веществам, диоксиду азота, в отдельные годы - по оксиду углерода, фенолу и аммиаку.

Кстати

На этом же совещании заместитель генерального прокурора Игорь Ткачев сообщил, что мониторинг 230 водных объектов не обнаружил на территории федерального округа ни одного водоема с водой надлежащего качества. Он отметил, что в регионе низкий процент очистки стоков предприятий. 

По словам Роговского, состояние малых рек тоже крайне неблагоприятное. Так, самое низкое качество воды - в верховьях Пышмы, на участке реки от деревни Пышма и на участке реки Исеть от поселка Большой Исток.

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