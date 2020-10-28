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27.10.2020 19:15
Рубрика: Общество

Посуду вымоет Алина

Как научить самостоятельности детей с расстройством аутистического спектра
Текст: Ирина Никитина (Тюмень)
Российская газета - Неделя - Урал № 244(8298)
Учебный год Тюменская некоммерческая благотворительная организация "Открой мне мир", более восьми лет помогающая семьям, в которых дети страдают расстройством аутистического спектра (РАС), начала в новых стенах. В общежитие на улице Холодильной директор Маргарита Суворова и педагоги перебрались еще перед началом пандемии, но в полную силу возобновили работу только сейчас. Дистант пока в прошлом (не всем ребятам понравились удаленные занятия), а на сезон вперед запланирован проект, отмеченный Фондом президентских грантов семью миллионами рублей.
Вторник в учебно-тренировочной квартире: после сытного обеда ребята получают оценки за активность в течение дня. Фото: Ирина Никитина/РГ Вторник в учебно-тренировочной квартире: после сытного обеда ребята получают оценки за активность в течение дня. Фото: Ирина Никитина/РГ
Вторник в учебно-тренировочной квартире: после сытного обеда ребята получают оценки за активность в течение дня. Фото: Ирина Никитина/РГ

…Издалека общагой точно не залюбуешься, а вблизи она и вовсе кажется угрюмой. Еще недавно отдельным входом и несколькими помещениями на первом этаже владел УФСИН, но его сотрудники сбежали подальше от проблемных соседей - те периодически заливали водой и делились тараканами.

- Помещения мы получили в безвозмездное пользование. Платим лишь коммуналку, причем немаленькую, - рассказывает Маргарита, приглашая в один из кабинетов для занятий.

Александра Зайцева представила книгу о мальчике с аутизмом

Ничего более уютного я давно не видела. А ведь по сути это казенное место, где бок о бок существуют администрация НКО, отделение по адаптивному спорту и учебно-тренировочная квартира, где подростки и молодые люди в две смены отрабатывают бытовые навыки по выверенному расписанию.

В понедельник ребята планируют, что будут готовить на кухне.

- Главное - визуализация, подсказки в виде карточек: они внимательно читают рецепт, заглядывают в холодильник, выясняют, что нужно приобрести, идут в магазин, изучают ценники, потом говорят куратору, сколько денег им требуется, и покупают продукты. Тьюторы, студентки или выпускницы колледжей и институтов, сопровождают кулинаров на всем нехитром маршруте, но чаще наблюдают издалека… Мы воспитываем в детях самостоятельность! - объясняет директор.

Для кого-то поорудовать шваброй - настоящая радость. Суворова называет это мотивацией

Приготовление пищи приходится на вторник. В минувший, например, жарили картошку. Аромат стоял на всю квартиру и дразнил снующих мимо приоткрытых окон прохожих. Воспитанники по четвергам вытирают пыль, моют полы, начищают посуду. Для кого-то поорудовать шваброй - настоящая радость. Суворова называет это мотивацией. Только она и ведет вперед детей с нарушениями в развитии: Вова ждет ту самую швабру, Тихон - конфету, Алина - "зарплату" в 50 рублей, а Миша - просто похвалу. Вроде несложно, но родителям без специалиста порой не разобраться, как, чем и когда именно увлечь ребенка.

Кстати, тренировочная квартира в арсенале методик НКО "Открой мне мир", выросшей из интернет-сообщества, появилась не вчера - ей три года. Система работает так: участковый педиатр направляет семью, в которой у ребенка от трех до восьми лет заподозрили нарушения, к неврологу, а тот после осмотра - в кабинет патологии речи к мультиспециалисту. Он определяет дальнейший путь реабилитации, лечения или психолого-медико-педагогической коррекции, то есть помогает выбрать подходящий центр и программу.

Фото: iStock
Ученые научились распознавать аутизм у детей еще до их рождения

Маргарита Суворова, полностью оправдывая боевую фамилию, вместе с единомышленниками добилась, чтобы ребятишки посещали площадки круглый год, а не 20 дней, как раньше. Добилась и выделения ставок тьюторов в школах, как прописано в федеральном законодательстве. Энтузиастам из "Мира" удалось организовать летние смены в загородных лагерях. Они придумали коммуникативный клуб общения подростков с РАС: по пятницам молодежь танцует, поет, смотрит и обсуждает передачи.

А вот самое свеженькое - "Центр ранней помощи", в котором ждут родителей с малышами от года до трех лет. Первым делом на деньги гранта директор обучила трех педагогов. Они уже ведут консультации. Принять обещают всех обратившихся, но в пилотный проект возьмут только 30, чтобы в течение года скорректировать поведение и общение детей и взрослых. На примере тюменцев государство решило опробовать давно задуманную концепцию и, возможно, в дальнейшем включить ее в разряд тарифицированных и стандартизированных госуслуг.

- Хочу, чтобы семьи с особенными детьми не зацикливались на диагнозе, а учились жить полноценно. Я сама через это прошла, поэтому могу делиться опытом, подсказывать, советовать, - признается наша героиня.

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