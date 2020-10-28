Как за считанные месяцы в два раза увеличить выпуск продукции

Нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости" не только позволяет быстро почувствовать экономический эффект, но и объединяет людей общими целями, начиная с наведения порядка на рабочем месте и заканчивая повышением благосостояния предприятия, города, региона в целом.

Кто-то скажет: за 3-6 месяцев не избавиться от накопленных проблем и не поменять психологию, но уже 30 компаний Среднего Урала убедились в обратном с помощью экспертов Федерального и Регионального центров компетенций. Обучено 900 человек методикам бережливого производства, подготовлены внедренческие команды, выстроены 30 пилотных потоков.

Сейчас эксперты РЦК работают на 12 площадках, ФЦК - на шести, столько же предприятий - с привлеченными бизнес-консультантами. Они бесплатно помогают выявить и устранить слабые места, добиваясь удивительных результатов.

К примеру, "Группа Ермак", которая собирает для медицины катастроф и вахтовиков вагон-дома, в считанные месяцы смогла в два раза увеличить выпуск продукции, а срок изготовления мобильного здания сократить с 30 до 16 дней. И все за счет того, что рабочие перестали совершать лишние движения при монтаже. Компания "Контур", занимающаяся производством полимерных труб, вступив в нацпроект, за три месяца сократила время переналадки оборудования более чем на 55 процентов.

Продукция Каменск-Уральского литейного завода летает по всему миру: КУЛЗ выпускает тормозные колеса для Ми-8. Еще в начале года на создание 30 штук уходило 72 дня, в сентябре - 30. Уменьшив партии, которые передавались с передела на передел, и задействовав станки с ЧПУ, литейщики синхронизировали процессы так, чтобы детали поступали на сборку одновременно.

Несомненный рекордсмен - Уральский дизель-моторный завод (УДМЗ), где время производства сложнейшей установки сократили со 170 дней до 59, а выработку увеличили на 17 процентов. К примеру, выяснилось, что на участке коленвалов огромную площадь занимало неэксплуатируемое оборудование. Его демонтировали, а остальное переставили так, чтобы один сотрудник мог легко переключаться с одной операции на другую.

- Мы разработали матрицу компетенций, позволяющую осваивать смежные профессии и быть взаимозаменяемыми. Внедрена система 5С, мы оставили только тот инструмент, который нужен на рабочих местах, - делится опытом начальник отдела по развитию производственной системы УДМЗ Андрей Терещук.

УДМЗ признан модельным предприятием - стал наглядным примером для будущих участников нацпроекта. Сами машиностроители говорят: это важно для мотивации персонала. Люди должны видеть, что их предложения востребованы на самом высоком уровне.

По статистике, сопротивляется изменениям примерно каждый пятый сотрудник. Но в РЦК знают, как поступать в такой ситуации.

- Главное - задать правильный вопрос, который выведет из зоны комфорта. Тогда у человека загораются глаза и начинается сотрудничество, - рассказывает руководитель проектов РЦК Сергей Васюк.

На предприятиях, где позади всего лишь первый этап (аудит и разработка стратегии), уже почувствовали перемены.

- Иногда впадаешь в ступор от результатов первичной аналитики: не может быть! А эксперты говорят: есть, - признается гендиректор Каменск-Уральского завода по обработке цветных металлов Василий Радько. - Очень важно, что сотрудники РЦК - производственники-практики. Они легко осваивают отраслевую терминологию и разговаривают с нами на одном языке.

Компетентно

Игорь Зеленкин, замминистра промышленности и науки Свердловской области:

- Из 75 участников нацпроекта в регионе 60 уже получили положительные результаты. Где-то приятно удивлены сами внедренческие команды, где-то директора и собственники. На данный момент подано в общей сложности 136 заявок. До 2024 года мы планируем охватить 308 компаний. По сути, без существенных вложений, используя инструменты бережливого производства и вовлекая работников, бизнес повышает экономическую устойчивость и конкурентоспособность.

Справка "РГ"

Для вступления в нацпроект необходимо подать заявку на сайте "производительность.рф". Предприятие должно располагать обрабатывающим производством, представлять сферу транспорта, АПК, ЖКХ или строительства, иметь выручку от 400 миллионов до 30 миллиардов рублей в год и не более 25 процентов иностранных активов в уставном капитале.