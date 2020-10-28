Курганская областная Дума выступила с законодательной инициативой о внесении изменений в статью Жилищного кодекса, которая касается региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (МКД). В частности, речь идет о том, чтобы дать право субъектам РФ переносить сроки капремонта на более позднее время и корректировать при необходимости перечень работ без проведения общего собрания собственников, как это предусмотрено сейчас.

Инициатива родилась не на пустом месте: не только в Зауралье, но и во многих других регионах системной проблемой при выполнении программы стал дефицит средств на счете регионального оператора. Счетная палата РФ во время прошлогодней проверки подтвердила: регионы не справляются. Объем жилого фонда, изношенного на 66-70 процентов, а то и выше, не только не сокращается, но кое-где и растет.

Средств не хватает там, где установлен минимальный размер взноса - он рассчитан исходя из доходов жителей, но экономически не обоснован. Например, в Курганской области жители платят по 6,97 рубля за квадрат, хотя региональная программа изначально сформирована в расчете на 9,6 рубля, но такой тариф не был утвержден. Причем размер взноса с 2015 года неизменен, он даже не индексировался. А вот стоимость работ и материалов за эти годы выросла существенно, к примеру, средняя цена ремонта фасада - с одной до двух тысяч рублей за квадратный метр.

На наполнении фонда сказались также незапланированные при утверждении региональной программы расходы на замену лифтов по поручению Минстроя РФ: в 2017-2019 годах в Курганской области на это потратили 327 миллионов рублей, в 2020-2022 годах планируется направить еще 318 миллионов.

В итоге, по прогнозам, недостаток средств в областном фонде капремонта к концу 2022 года составит около двух миллиардов рублей. Это означает, что около 350 домов не успеют отремонтировать в срок.

Чтобы этого не допустить, есть несколько вариантов: увеличить взнос, сократить перечень работ, продлить сроки их проведения. Но по действующему законодательству для принятия таких решений необходимо одобрение собственников жилья. В Курганской области 3768 многоквартирных домов, и провести во всех собрания, особенно в условиях распространения коронавируса, не представляется возможным.

- При формировании программ многие муниципалитеты включили в перечень работ ремонт крыш, стен, фундаментов, инженерных сетей, порой не вдаваясь в детали, не анализируя, в каком они состоянии и действительно ли их нужно обновлять, - поясняет глава думского комитета по экономической политике Евгений Кафеев.

В этом году, приводит он пример, из областного бюджета выделены средства на ремонт фасадов домов в Кургане, расположенных по гостевому маршруту. В то же время ремонт тех же фасадов запланирован в программе капремонта на следующий год. Логично было бы заменить этот вид работ на другой, но принять решение, не спросив собственников, власти не могут. При этом речь идет даже не об экономии средств, подчеркивают в Думе, а о более рачительном их использовании. Тем более что каждый регион обязан проводить мониторинг технического состояния многоквартирных домов, поэтому специалисты фонда знают все слабые места многоэтажек гораздо лучше их обитателей.

Между тем жители об инициативе депутатов пока не информированы. Некоторые, узнав об этом от корреспондента "РГ", выразили опасение, что власти наступают на их права.

Однако, по мнению исполнительного директора ассоциации "Управляющие недвижимостью и собственники жилья" Евгения Паулуна, бояться в данном случае нечего.

- Далеко не все собственники жилья имеют знания, позволяющие оценить необходимость и очередность проведения тех или иных ремонтных работ, - говорит он. - Зачастую и на собраниях жильцы не могут прийти к единому мнению, что важнее - фасад или крыша: все равно приходится советоваться со специалистами. К тому же контроль качества ремонта никто не отменял, и я бы советовал жителям быть активнее именно в этом вопросе.

В Курганской областной Думе "РГ" сообщили, что законопроект поддержали и другие регионы УрФО. Он будет направлен в Совет законодателей при Федеральном собрании РФ.

Прямая речь

Дмитрий Фролов, председатель Курганской областной Думы:

- Во время разработки законопроекта звучало предложение просто поднять минимальный размер взноса на капремонт сразу в два-три раза, чтобы увеличить поступление средств в фонд. Но мы на это не пошли, хотя в соседних регионах суммы гораздо выше. К тому же нельзя поднять тариф больше чем на 3,6 процента в год. Поэтому решено выйти с предложением о корректировке части 4 статьи 168 Жилищного кодекса.