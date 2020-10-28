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28.10.2020 15:44

Потери нанесут на карту

ОНФ начал мониторинг состояния тепловых сетей
Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 245(8299)
Активисты Общероссийского народного фронта начали мониторинг состояния теплосетей и просят граждан сообщать о выявленных повреждениях теплотрасс в региональные штабы общественной организации. По итогам этой работы будет составлен рейтинг городов с самой большой теплопотерей.

По данным ОНФ, в некоторых регионах страны износ теплосетей достигает 50 процентов, соответственно потери тепловой энергии в пересчете на одного человека при этом вырастают до 40 процентов.

В Челябинской области начало отопительного сезона традиционно сопровождается большим числом жалоб на рост стоимости тепла и низкую температуру в помещениях. Люди сообщают, что теплотрассы отапливают не дома, а улицы. Протечки, коррозия, отсутствие утеплителя или его повреждение приводят к тому, что тепло не доходит до квартир.

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Вместе с тем тариф на тепловую энергию в Челябинске в этом году вырос на 4,5 процента. Причем, по данным профильного министерства, увеличение могло составить 17 процентов, но цену сдержали за счет бюджетного субсидирования. Казалось бы, это сделано в интересах жителей, но общественники считают подобные бюджетные траты неэффективными и нерациональными. По их мнению, необходимо, чтобы темпы ремонта и замены теплосетей опережали скорость их износа, но это невозможно, пока проблема решается на уровне муниципалитетов. Необходимо сформировать единую программу модернизации сетей, а первый шаг для этого - создание реальной карты теплопотерь, аналогичной карте "убитых дорог", которая помогла в свое время оценить масштаб дорожного бедствия и определить "горячие точки".

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Общероссийский народный фронт

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