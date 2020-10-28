Экспозиция, которой галерея "Главный проспект" открыла очередной сезон, произвела фурор в культурной жизни Екатеринбурга. Так и хочется сравнить выставку, развернутую в нескольких залах огромного двухэтажного пространства и объединяющую четырех авторов, с многослойным тортом, богатым на оттенки вкуса.

"Вкус" номер один - академизм, безупречное мастерство, тонкое сочетание сложных технологий - порадует самого избалованного гурмана. Не случайно художник из Нижнего Тагила Владимир Зуев входит в список ста лучших графиков мира, десятки его персональных выставок прошли в США, странах Европы, Китае и Японии.

- Я не приглашаю вас посмотреть на мои работы, - говорил Владимир Зуев. - Я приглашаю окунуться в волшебный мир графики, в котором я живу.

Вторая экспозиция "Тени забытого сна" - более сорока картин, выполненных заслуженным художником Башкортостана Борисом Самосюком в технике пастели. Она своеобразна настолько, что ставит в тупик искусствоведов и заставляет спорить, графика перед зрителем или живопись. Андрей Прохоров из Екатеринбурга представил на суд зрителей "Время героев" в жанре исторической живописи с соблюдением всех ее канонов: реализм, монументальность, смысловой строй произведений, когда самые драматичные события русской истории в интерпретации автора являются торжеством Русского мира.

У Андрея Прохорова соблюдены все каноны исторической живописи. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Творения москвички Евгении Васильевой - вишенка на вышеописанном торте, но вишенка, имеющая размеры, вес и параметры кабачка, в связи с чем из нее получилась достойная альтернатива всему торту в целом. Главное произведение этого автора, напомним, ее биография: в 2012 году экс-руководитель аппарата Минобороны Евгения Васильева стала фигурантом по делу "Оборонсервиса": при обыске в ее квартире изъяли миллионы рублей, десятки картин, предметы антиквариата и килограммы ювелирных изделий. Васильеву признали виновной в мошенничестве при продаже активов Минобороны и приговорили к пяти годам лишения свободы, но вскоре досрочно освободили.

После пережитого стресса госпожа Васильева внезапно осознала себя певицей, поэтом и художником. В октябре Евгению приняли в почетные академики Российской академии художеств.

Госпожа Васильева внезапно осознала себя певицей, поэтом и художником. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Ее, как подчеркнули организаторы, первая в российской провинции персональная выставка включает более ста работ - живопись, скульптура, видеоарт, цифровая фотография. Подумалось: если бы сын турецкоподданного в свое время смог реализовать свои способы честного отъема денег, его рисунок, сделанный на пароходе, тоже превратился бы в арт-объект мирового уровня.

В общем, это надо видеть. Или не надо… Но было интересно слушать, как арт-критики и художники, отвечая на вопросы журналистов, изощрялись в эпитетах, оценивая творчество "коллеги". С одной стороны, они не могли позволить себе назвать его прямо тем, чем оно является, с другой - выглядеть дураками тоже не хотелось. И если приезжие кураторы аттестовали подопечную "гением", то художники вздыхали и осторожничали: "работы несут элемент творчества… есть приятные… ощущения, положительные… тут нескучно".

Вот это в точку, скучно зрителям не будет. И главное - появится повод поразмышлять о современном искусстве… и прочих материях.