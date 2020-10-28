После года разбирательств Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд поставил точку в споре о неустойке за срыв сроков строительства жилого дома, часть квартир в котором власти Увельского района должны были передать переселенцам из ветхо-аварийного жилья.

По договору компания-застройщик обязана была завершить строительство до 20 ноября прошлого года. Власти вложили около восьми миллионов рублей из средств областной адресной программы "Переселение в 2019-2025 годах из аварийного жилищного фонда" и к оговоренному сроку должны были получить шесть благоустроенных квартир для переселенцев. Но, прибыв для обследования здания 29 ноября, чиновники обнаружили, что к эксплуатации оно не готово. Строители, в свою очередь, сообщили суду, что закончили работы в срок, но затем вплоть до 19 декабря занимались внутренней отделкой, устраняя недочеты по замечаниям властей. А потому в отставании от графика виноваты не только они.

Рассмотрев дело в упрощенном порядке, Челябинский арбитражный суд принял сторону муниципалитета, правда, снизил размер неустойки за каждый день просрочки с учетом реально действовавшей на тот момент ставки рефинансирования Банка России. Но и такое решение застройщика не устроило, и он обратился в апелляционную инстанцию с требованием провести расчет неустойки не от полной цены контракта, а от уменьшенной на сумму уже выполненных работ, включая траты на устранение недоделок.

Суд, однако, доводы ответчика отклонил, решение оставлено без изменения.