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28.10.2020 08:07
Рубрика: Происшествия

На Урале задержали подозреваемых в афере с оплатой бензина на АЗС

Текст: Татьяна Воробьева

Свердловские полицейские задержали трех участников группы, которая подозревается в серии банковских мошенничеств. Деньги со счетов одного из местных банков списывались в счет оплаты бензина на АЗС, которые были оснащены автоматическим терминалом, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

В ведомстве отметили, что раньше им не приходилось сталкиваться со схемой, которую реализовали фигуранты.

Фото: Daisy-Daisy / istock
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"На заправке они опускали пистолет в емкость или бак автомобиля, вводили на дисплее терминала сумму, равную той что была на счете карты. Это позволяло авторизовать процесс заливки горючего. Но как только оно начинало поступать, аферисты через личный кабинет меняли счет с положительным балансом на тот, где денег не было. Из-за этого банк вынужден был формировать овердрафт на карту мошенников, и оплачивал топливо за свой счет", - рассказал официальный представитель свердловской полиции Валерий Горелых.

Бензин сообщники потом продавали за половину стоимости, чаше всего - таксистам. Так они провели около трех десятков "сделок" на общую сумму более миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по пункту "г" ч.3 ст. 158 УК РФ - тайное хищение чужого имущества с банковского счета (максимальное наказание - до шести лет лишения свободы). "По месту жительства подозреваемых в Екатеринбурге, Заречном и Камышлове прошли обыски. Злоумышленники визиту силовиков не удивились, сопротивление не оказывали. В квартирах изъято более десяти банковских карт и сотовые телефоны", - сообщил полковник Горелых.

Все эпизоды деятельности группировки и точная сумма ущерба устанавливаются. Всех троих подозреваемых Верх-Исетский районный суд отправил под домашний арест на два месяца.

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